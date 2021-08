A többség nem támogatja a Covid-lottót

Az SAV elemzői a „Hogy vagy, Szlovákia” nevű felmérésében (amelyet az MNForce és a Seesame ügynökségek segítségével immár 10. alkalommal készítettek el) általában arra kérdeznek rá, hogyan viszonyulnak az emberek az oltáshoz, illetve a járványügyi óvintézkedésekhez. A legfrissebb kutatásban viszont, amelyet július 15. és 20. között végeztek, már rákérdeztek a Covid-lottóra is. Mint kiderült, a válaszadók 64,1 százaléka nem támogatja Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter ötletét. Ezzel szemben mindössze 24,3 százalék ért egyet az intézkedéssel, 11,6 százalék pedig nem tudott állást foglalni.

„A Covid-lottó és a közvetítői bónusz a lakosság körében nem túl népszerű. Főként azok értékelik, akik még csak tervezik a vakcina beadatását. A válaszadók ezen csoportjának viszont fontos ösztönzés lehet az eddig halasztgatott döntés meghozásában”

– jegyezte meg Robert Klobucký, az SAV Szociológiai Intézetének szakértője.

A számok alátámasztják Klobucký állítását, hiszen azoknak a megkérdezetteknek, akik a közeljövőben tervezik beoltatni magukat, 57,9 százaléka támogatja a Covid-lottót. Ez annak fényében is érdekes adat, hogy a Covid-lottót nemcsak azok nyerhetik meg, akik augusztus 1. után oltatják be magukat, hanem bárki regisztrálhat, aki január óta megkapta a vakcinát, és rendelkezik állandó szlovákiai lakhellyel.

Nem mindenki lelkes

Az adatokból az is látszik, hogy Matovičék ösztönző intézkedései nem hatják meg azokat, akik eddig sem tervezték beoltatni magukat. Az oltást elutasító válaszadók mindössze 6,8 százaléka állította, hogy a pénznyeremény megváltoztatná a hozzáállásukat.

„Az oltási lottó és a pénzjutalom csak egy kis részét tudja meggyőzni annak a csoportnak, melynek tagjai eddig is elutasították a vakcinát. Fontos azonban megjegyezni, hogy az oltástagadókat sokkal nagyobb arányban – csaknem kétszeresen – győzi meg az, ha a háziorvosuk adja be nekik a készítményt”

– tette hozzá Barbara Lášticová, az SAV munkatársa.

Az egészségügyi minisztérium az általános orvosok és a gyermekorvosok bevonásától várja, hogy a vakcinaprogram felgyorsuljon. Matovič az utóbbi időben többször is bírálta Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi minisztert, amiért egyre inkább csökken az oltási kedv.

A bónusz sem vonzó

A felmérésben még kitértek a közvetítői bónuszra is, melynek lényege, hogy pénzjutalmat kapnak azok, akik másokat is meggyőznek az oltás beadatásáról. Az adatok alapján a megkérdezettek ezt az intézkedést sem támogatják: 69,4 százalék elutasító, ezzel szemben mindössze 22,4 százalék fogadta örömmel az ötletet. A válaszadók 8,2 százaléka nem tudott állást foglalni. Ami az oltáspártiak és az oltástagadók arányát illeti, a közvetítői bónusznál is hasonló jelenség figyelhető meg, mint a Covid-lottónál – azok, akik a közeljövőben oltatják be magukat, többségében támogatják a pénzosztást (62,6 százalék), az oltáselleneseknek viszont csak kis részét győzné meg a jutalom (8,1 százalék).

Az érdeklődés mégis nagy

Az SAV felmérése ellenére úgy tűnik, hogy a Covid-lottó iránt egyelőre nagy az érdeklődés. Augusztus 4-ig ugyanis – vagyis három nappal a regisztráció megnyitása után – már több mint 362 ezer ember jelentkezett a pénzjutalomért. Erről Matovič számolt be a közösségi oldalán.

A pénzügyminiszter hozzátette, az oltás jelentős mértékben csökkenti a súlyos lefolyás és az esetleges halálozás esélyét.

„Ez azt is jelenti, hogy a beoltottak nagyon sok pénzt spórolnak meg az országnak... és az állam a lottó segítségével rajtuk keresztül is besegít a spórolásba”

– zárta az egykori miniszterelnök.