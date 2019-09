A tanúk szerint hamisak Marián Kočner váltói

Kedden is folytatódott a televíziós váltók hamisításával kapcsolatos per. A tárgyaláson jelen volt Marián Kočner, a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított nagyvállalkozó.

Pozsony | Kedden is folytatódott a televíziós váltók hamisításával kapcsolatos per. A tárgyaláson jelen volt Marián Kočner, a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított nagyvállalkozó.

A keddi tárgyalási napot is a szigorúan őrzött pozsonyi Igazságügyi Palotában rendezték. A bíróság előtt vallomást tett Zuzana Ťapáková, a váltóhamisítási ügyben sértettként szereplő Markíza Televízió egykori vezetője is. A törvényszék előtt elmondta, a kérdéses váltók létezéséről nem volt tudomása. A tévétársaság jelenlegi vezérigazgatója, Matthias Settele is a bíróság elé állt. Vallomása egybevág Ťapákováéval. „Amikor 2016 novemberében tudomást szereztem a váltókról, utasítást adtam a vonatkozó dokumentumok átvizsgálására, de semmit sem találtunk” – mondta Settele.

A keddi tárgyalási napon folytatta vallomását Peter Tóth egykori újságíró és titkosszolgálati munkatárs is. Tóth közvetlen munkatársa és közeli barátja volt Kočnernek. A tárgyalás ezen, több mint 3 órás része azonban nem volt nyilvános. Minderre az ügyész szerint azért volt szükség, mert Tóth vallomása olyan ügyeket is érinthet, amelyekben még folyik a vizsgálat.

Kočner azzal igyekszik védekezni, hogy az újságírók és a Markíza ellen támad. A vádlott minden tanúhoz sok kérdést intéz és hosszasan kommentálja a vallomásokat.

A váltóhamisítási ügy másik vádlottja, Pavol Rusko, a Markíza Televízó egykori vezetője és korábbi gazdasági miniszter nem vett részt a tárgyláson.

Kočner a tárgyalás további napjain is részt vesz. A hatóságok ennek ellenére elutasították, hogy egy pozsonyi börtönbe helyezzék őt át.

A per októberben folytatódik és decemberig tart majd. Valószínűsíthetően leghamarabb a jövő év elején várható döntés, de ha a vádlott, vagy az ügyészség fellebbez, akkor ez az ítélet nem lesz jogerős. A vád szerint Kočner és Rusko közösen 69 millió euró értékben készítettek hamis váltókat, amelyeket visszadátumoztak és be akarták azokat vasalni a televíziós társaságon.

Az Alkotmánybíróság kedden egyébként elutasította a váltóhamisítási és a Kuciak-gyilkosság ügyében is gyanúsított Kočner azon panaszát, amelyben a vizsgálati fogságba helyezését kifogásolta. A korábbi törvényszéki döntés szerint azért van szükség Kočner fogva tartására, mert fennáll a szökés veszélye.

(DenníkN, Sme)