A szlovákiai páciensek harmada nehezebben jut hozzá az egészségügyi ellátáshoz

A válaszadók 37 százaléka nyilatkozta azt, hogy az óvintézkedések bevezetése előtti időszakhoz képest ritkábban vagy sokkal ritkábban látogatja a körzeti orvosát. A szakorvosokat a megkérdezettek 36 százaléka keresi fel ritkábban.

Az orvosok többsége jelenleg csak feltétlenül szükséges esetben fogadja és vizsgálja ki a pácienseket. A felmérés eredménye szerint a betegek az esetek 36 százalékában jutnak be a körzeti orvosuk vagy a szakorvosuk rendelőjébe. „Már az új típusú koronavírus felbukkanása előtt is sok páciens várakozólistán volt. A hosszú várakozási idő miatt gyakran hetekig, hónapokig kezelés nélkül maradnak azok is, akiknek fájdalmaik vannak” – figyelmeztetett Lévyová.

Hozzátette: a helyzet az elmúlt időszakban jelentősen romlott, ezért minél előbb enyhíteni kell az óvintézkedéseket, és elérhetőbbé kell tenni a szükséges kezeléseket az akut és a krónikus betegek számára.

Jelenleg az egészségügyi ellátás terén is az e-mailes vagy a telefonos kommunikációt részesítik előnyben, az orvosok a gyógyszereket is elektronikus recept formájában írják fel. A felmérés szerint ugyanakkor csak a páciensek 35 százaléka konzultál telefonon a körzeti orvosával. Közülük a legtöbben havonta (29 százalék) beszélnek az orvosukkal, 17 százaléknyian háromhavonta, 15 százaléknyian félévente vagy annál is ritkábban.

„A páciensek a leggyakrabban azt kérdezik tőlünk, mit tegyenek, ha az orvos nem akarja őket fizikailag megvizsgálni. Sokan telefonon sem tudják elérni az orvosukat” – figyelmeztetett Lévyová, hozzátéve: a kezelések és a megelőző vizsgálatok elhalasztása végeredményben sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint maga a COVID-19 betegség. Az AOPP elnöke szerint páciensek tízezrei vannak súlyos, sőt életveszélyes állapotban, de nem az új típusú koronavírus miatt.