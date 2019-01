A szabadulószobáknak is tűzbiztosnak kell lenniük

A szlovákiai tűzoltóság figyelmét a lengyelországi esetig elkerülte a szabadulószobák, angolul Escape Roomok tűzbiztonsága. Amikor a hatóságnál az ilyen létesítményekre vonatkozó szabályokról érdeklődtünk, azt az információt kaptuk, hogy már dolgoznak a pontos előírások összegyűjtésén. A tűzoltóság végül tegnap küldte el állásfoglalását. Ebben az áll, hogy a szabadulószobák üzemeltetőinek tűzvédelmi kötelezettségeit a 314/2001-es törvény négyes és ötös paragrafusa rögzíti.

Rengeteg előírás

A jogszabály rengeteg előírást tartalmaz. A törvény például rögzíti, hogy a szabadulószoba üzemeltetőinek tűzvédelmi ellenőrzést kell végeztetniük, a fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységeket megfelelően kell biztosítaniuk, meg kell jelölniük a tűzveszélyes helyeket, az alkalmazottaknak tűzvédelmi oktatást kell kapniuk, a helyiségeknek tűzoltó-berendezéssel kell rendelkezniük stb.

Valóban bezárva?

Ami azonban a szabadulószobák szempontjából kiemelten fontos, hogy szabadon átjárható, menekülő-útvonalakat is ki kell jelölniük. A játéknak azonban az a lényege, hogy a résztvevőket egy szobába, vagy szobarendszerbe "zárják be". Ez a bezárás azonban a legtöbb esetben csak illúzió, a játékot ellenőrző személy, a játékmester ugyanis bármikor közbeléphet, kiengedheti a résztvevőket. Korábban a lapunknak név nélkül nyilatkozó pozsonyi szabadulószoba üzemeltetője azt is elmondta, hogy az ő játékukban minden szobában van egy ún. pánikgomp. Ennek a megnyomása a játék azonnali megszakítását és a résztvevők kiengedését jelenti.

Mi az a szabadulószoba?

A szabadulószoba, angolul Escape Room, vagy Real Escape Game, egy játék, melyben a résztvevőknek meghatározott időn belül logikai, vagy ügyességi feladatok megoldásával kell kijutniuk egy szobából vagy szobarendszerből. A játékban általában néhány fős csapatok vesznek részt, együtt próbálnak meg kijutni a szobákból, ahová a játék szervezői "bezárják" őket. Az ún. játékmester, vagyis a játék szervezője azonban adóvevőn folyamatosan kommunikál a résztvevőkkel, ha kell rávezeti őket a megoldásra. Ezen felül a szervezők egy kamera- és mikrofonrendszeren keresztül látják és hallják is a résztvevőket a játék közben. Az egyes szabadulószobák gyakran tematikusak, így például van olyan, amely egy elhagyatott kórház, vagy éppen a horrorfilmek hangulatát idézi. Egy szlovákiai turistainformációs portál 14 szabadulószobát tart számon az ország legkülönbözőbb városaiban, Kassától Trencsénen át Pozsonyig. A világszerte ismert TripAdvisor oldal pedig 10 ilyen intézményről tud Szlovákiában, a valóságban azonban sokkal több ilyen létesítmény működhet az országban.