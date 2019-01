A sárosfai gáz nyomában

Csütörtökön délután, 15:10-kor tájékoztattak a tűzoltók az állítólagos veszélyes anyag szivárgásáról azzal, hogy három személynek egészségügyi panasza van és vérzik az orra. Alena Krčová a központi mentőszolgálat szóvivője szerint két mentőt küldtek a Sárosfakataszterében található építkezésre. Tizenkét munkást kivizsgáltak, de nem találtak náluk mérgezésre utaló nyomokat, a vizsgálatok elvégzése után távozhattak. Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter és a D4/R7 építését végző Obchvat 0 konzorcium is kizárta, hogy az építkezés közben bármilyen veszélyes anyagok szabadultak volna a levegőbe. „A vegyvédelmi szakemberek is kimutatták, hogy a helyszínen nincsenek káros vegyszerek. Én magam is jártam az építkezésen, és nem történt semmi bajom. Ha a környéken néhányan rosszul lettek és kórházba kerültek, azt nagyon sajnálom, és jobbulást kívánok nekik, viszont egészen biztos, hogy nem az építkezés miatt betegedtek meg” – mondta lapunknak Érsek.

Jana Fedáková, a dunaszerdahelyi kórházat üzemeltető Svet Zdravia vállalat szóvivője azt nyilatkozta, hogy egy munkást sem kezelnek a kórházban, de lapunk kérdésére megerősítette, hogy tegnap három fiatalt bevittek. „Az ő esetükben felmerült, hogy az egészségi állapotuk összefügg a történtekkel. A vizsgálatok azonban nem erősítették meg, jelenleg megfigyelés alatt vannak” – tájékoztatott Fedáková. A fiatalok a sárosfai focipályán lettek rosszul, fájt a hasuk, később hánytak és az orruk is vérzett.

A lapunk által megszólított toxikológus, Zacher Gábor szerint kizárható, hogy a fiatalok rosszulléte, s az építkezésen való riasztás véletlen egybeesés lenne. Sokkal valószínűbb, hogy olyan vegyszer illant el, amelynek jelenlétét a levegőben később már nem lehetett kimutatni. „Előfordulhat, hogy egy zárt rendszerből kiszabadul az anyag, észlelhetetlenné válik, majd elfújja a szél. Nem kell nagy mennyiségű dologra gondolni, lehet, hogy egy zacskóban volt valami, amit korábban elástak, a munkások ezt belélegezték, de az anyag elszállt a levegőben” – véli Zacher.

Három fiatal kórházban

Sárosfa/Pozsony. Jana Fedáková, a dunaszerdahelyi kórházat üzemeltető Svet zdravia szóvivője szerint egy munkást sem kezelnek a kórházban, de lapunk kérdésére megerősítette, hogy csütörtökön három fiatalt láttak el. „Az ő esetükben felmerült, hogy az egészségi állapotuk összefügg a történtekkel. A vizsgálatok azonban nem erősítették meg, jelenleg megfigyelés alatt vannak” – tájékoztatott Fedáková.

A fiatalok egyike lapunknak elmondta, hogy a focipályán voltak, a hasfájás délután négy órakor jelentkezett nála és barátainál, az építkezésre nem sokkal három óra után riasztották a mentőket. „Fél hat körül, amikor megtudtuk, hogy mi történt, odamentünk a helyszínre, ahol már kint álltak a mentő- és a tűzoltóautók, körülbelül három percet lehettünk az építkezésnél. Otthon már rosszabbul lettem, hánytam és vérzett az orrom. Fél nyolc körül egy ismerősöm behozott a kórházba. Tegnaptól körülbelül négyszer vettek tőlem vért, de semmit nem mondanak” – nyilatkozta az egyik sárosfai fiatal, aki az éjszakát is a dunaszerdahelyi kórház gyerekosztályán töltötte. Hozzátette, hogy másokat is kezelnek, rajta kívül ketten vannak kórházban hasonló tünetekkel. „A többiek mondták, hogy enyhe gázszagot éreznek, de én csak füstöt éreztem” – folytatta a fiú. Valószínűleg vasárnapig bent tartják a gyerekeket.



Keresik a tettest



Ladislav Kerekeš, az Állami Munkafelügyelet szóvivője elmondta, hogy a nagyszombati kerületi munkafelügyeletnek nem jelentettek veszélyes anyag szivárgást az R7-es építéséről. Földváry Terézia, Sárosfa polgármestere és Szitási Ferenc, Lég polgármestere is úgy gondolja, hogy sikerült megnyugtatni a lakosságot. „A közösségi portálon is tájékoztattuk a lakosokat, sokan telefonon is kértek információkat” – nyilatkozta lapunknak Földváry Terézia.

Marián Dritomský, a belügyminisztérium válságkezelő osztályának vezérigazgatója elmondta, hogy a helyszínen nem találtak semmilyen veszélyes anyagot, ezért büntetőeljárást indítottak a hatóságok félrevezetése miatt. „A bejelentés után rövidesen a helyszínre értek a tűzoltók és a vegyvédelmi szakemberek, azonban a méréseik kimutatták, hogy a levegő összetétele nem tartalmazott semmilyen káros anyagot. Az érintett szervek már nyomoznak hamis bejelentés miatt” – közölte a tárca munkatársa.



Véletlen egybeesés?



Zacher Gábor toxikológus szerint kizárható a véletlen egybeesés, a szakember úgy gondolja, hogy valami illékony anyag kerülhetett a levegőbe, amit utólag nem lehet kimutatni. „A helyszínen végzett levegőmintavételi eszközökkel sem lehet mindent detektálni. Valószínűleg olyan szer lehet, amely nagyon rövid távú élettani változást okoz és a tünetek tulajdonképpen spontán eltűnnek, tehát az anyag gyorsan kiürül a szervezetből” – nyilatkozta a toxikológus. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a vérvizsgálat időpontja is számít, és a vizeletből hosszabb ideig kimutathatók a káros anyagok.

Bartalos Éva, Nagy Roland