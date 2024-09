A PS Huliak leváltását indítványozza a parlamenti bizottság éléről

A PS szerint Huliak nem kért elnézést vulgáris kijelentései miatt, sőt megismételte azokat az ülésteremben. „Demokratikus országban ilyesmi után egy képviselő önként visszaadná a mandátumát” – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Lucia Plaváková (PS). „Több kormánypárti képviselő is a támogatásáról biztosított, egyesek személyesen, mások nyilvánosan is. Elítélték Huliak kijelentéseit, és remélem, hogy a leváltási javaslatot is támogatni fogják, hiszen a tettek számítanak” – tette hozzá Plaváková. A támogatásról kormánypárti képviselőkkel is tárgyalni fog a PS, mert vannak köztük, „akik szégyenkeznek az SNS miatt”.

Stohlová elmondta, a közösségi hálón Huliak az életkora miatt is támadta, szexista megjegyzéseket tett, a parlamentben a megjelenésével kapcsolatban voltak elfogadhatatlan kijelentései. „Ezek egy része a parlamenti bizottságban történt, melynek ülését Huliak vezette” – tette hozzá Stohlová azzal, hogy Huliak nem tartja be a bizottság ülésezési rendjét és a különféle határidőket sem.

Huliak szerdán (szeptember 25.) tett durva kijelentéseket Plavákovára, azon a sajtótájékoztatón, amelyen Andrej Danko, az SNS elnöke Plaváková ülésteremből való kitiltásáról beszélt. Huliak szavait az ellenzék mellett kormánypárti politikusok is elítélték. A felszólításokat követően az ülésteremben Huliak elnézést kért, de ismét vulgáris kifejezéseket használt.