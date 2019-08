A pénzügyminiszter szerint is le kell fékezni a választás előtti költekezést

A közelgő parlamenti választásra készülve a kormánypártok masszív pénzszórásba kezdtek, ettől remélve a népszerűségük növekedését, pechjükre azonban a szlovák gazdaság épp most kezdett el gyengélkedni, és a kettő kombinációja katasztrofális hatással lehet az államkasszára.

Pozsony | A közelgő parlamenti választásra készülve a kormánypártok masszív pénzszórásba kezdtek, ettől remélve a népszerűségük növekedését, pechjükre azonban a szlovák gazdaság épp most kezdett el gyengélkedni, és a kettő kombinációja katasztrofális hatással lehet az államkasszára.

A Statisztikai Hivatal e heti, Szlovákia gazdasági növekedéséről szóló jelentése a rendszerint visszafogottan reagáló pénzügyminisztériumnál is kiverte a biztosítékot. Míg az idei első negyedévben még 3,7 százalékkal nőtt a gazdaságunk az egy évvel korábbihoz képest, a második negyedévre ez 1,9 százalékra esett vissza, ami a visegrádi országok közül messze a legrosszabb eredmény. Nem csoda, hogy Ladislav Kamenický pénzügyminiszter megkongatta a vészharangot, és az összes minisztériumot felszólította, hogy azonnal kezdjenek el spórolni, ellenkező esetben képtelenek lesznek betartani a kiegyenlített költségvetéssel kapcsolatos ígéretüket.



Mentsük a menthetőt!

„Az idei lett volna az első olyan költségvetés, amelyben a kiadások összege nem haladta volna meg a bevételekét, a legfrissebb statisztikai adatok szerint azonban ennek az elérése erősen kétséges. A helyzet súlyos, így a fő célunk már csak az, hogy a lehető legkisebb károkat szenvedjük el” – mondta Kamenický. A pénzügyminiszter felszólította a minisztertársait, hogy ne kalapozzanak nála újabb pénzekért, inkább a saját tárcáik háza táján tegyenek rendet, felmérve, hol spórolhatnának.

A minisztériumok közül eddig az Érsek Árpád vezette közlekedési tárca reagált a pénzügyminiszter felvetésére. „A közlekedési tárca regisztrálta a pénzügyminiszter spórolással kapcsolatos felhívását. Minisztériumunk már dolgozik a jövő évi költségvetés előkészítésén, és ennek apropóján megvizsgáljuk azt is, hol faraghatnánk le a kiadásokból” – áll a minisztérium nyilatkozatában.



Veszélyes optimizmus

A kormány azonban nincs könnyű helyzetben. „A gazdasági növekedés lassulása miatt az állam jóval kisebb adóbevételekre tehet szert, mint azt eredetileg eltervezte. Ráadásul mi már korábban figyelmeztettünk arra, hogy az idei költségvetés kidolgozói eleve nagyobb bevételekkel számoltak a valósnál, a baj így nagyobb, mint gondolnánk” – állítja Ivan Šramko, a szlovák államkassza őrének számító Költségvetési Tanács elnöke. Szerinte még nincs minden veszve, a pénzügyminisztérium azonban nincs irigylésre méltó helyzetben.



Elszállhat a deficit

„A kormánynak több lehetősége is van arra, hogy lefaragja a költségvetési hiányt. A bevételi oldalon növelheti az adókat vagy más, nem adójellegű bevételeket, ez azonban nem megy olyan gyorsan, és az idei költségvetésre már csak elenyésző hatása lenne” – mondta Šramko. A kiadási oldalon nagyobb a kormány mozgástere, néhány nagyobb befektetést például későbbre halaszthatnának, Šramko szerint azonban ez is csak átmeneti megoldást jelentene. „Ami biztos, hogy a kormánynak valamit lépnie kell, ha idén kiegyenlített költségvetést szeretne. Ha semmit sem tesz, számításaink szerint a deficit elérheti a bruttó hazai termék (GDP) 1,02 százalékát, vagyis mintegy 975 millió eurót” – tette hozzá a Költségvetési Tanács elnöke.



Egymásra mutogatnak

A helyzet súlyossága ellenére a kormánypártok egyelőre azzal érvelnek, hogy az általuk javasolt választócsalogató intézkedések nincsenek hatással az állami költségvetésre. „Az általunk javasolt intézkedések pozitív hatással vannak a szlovák gazdaságra” – állítja Andrej Danko, az SNS elnöke, az alkalmazottak üdülési utalványaira hivatkozva. Szerinte ők csak olyan javaslatokkal rukkoltak elő, amelyek nincsenek hatással a már elfogadott költségvetésre. Danko közvetve bírálta ugyanakkor a Smert, amely a minimálbér drasztikus emeléséért harcol. „Megkértem őket, hogy a minimálbérről higgadt vitát folytassunk, ez ugyanis látványos hatással lehet az ország gazdálkodására” – mondta Danko.

Bastrnák Tibor, a Híd frakcióvezetője szerint pártja az elkövetkező időszakban is felelősen áll hozzá a költségvetéssel kapcsolatos kérdésekhez. „Az eddigi javaslataink anyagi vonzata nem volt közvetlen összefüggésben a költségvetéssel. Így például az ifjú házasok kedvezményes lakáshiteleinek a kidolgozásánál is figyelembe vettük az államkassza lehetőségeit” – mondta Bastrnák, visszautasítva azt az állítást, hogy a pártja két kézzel szórná az adófizetők pénzét.



Vége a jó időknek

Az ellenzék szerint azonban a jelenlegi helyzetért a kormány is felelős. „Szlovákia legnagyobb problémája, hogy egyáltalán nincs felkészülve a közelgő recesszióra. Épp ellenkezőleg, a kormány semmit sem tesz a vállalkozói környezet javítása érdekében, ráadásul az államkasszából olyan intézkedésekre szórja el a pénzt, amelyek csak tovább rontanak a helyzeten” – állítja Jana Kiššová, az SaS alelnöke, a parlament gazdasági bizottságának az elnöke.

„A kormány több éve halogatta a kiegyenlített költségvetés kidolgozását, és most, amikor végre ilyen költségvetése van Szlovákiának, képtelen lesz betartani a vállalt kötelezettségét. Épp ezért felszólítjuk a pénzügyminisztert a további pénzszórás azonnali leállítására, és az uniós támogatások hatékonyabb merítésére” – nyilatkozta Eduard Heger, az OĽaNO parlamenti képviselője. „A legfrissebb statisztikai adatok azt mutatják, hogy a jó időknek vége. A kormánynak csak azt üzenhetjük, hogy végre kezdjen el dolgozni” – tette hozzá Heger. Ezzel a véleményével az ellenzék azonban nincs egyedül. Ugyanerre hívta fel a figyelmet a Statisztikai Hivatal szerdai jelentését követően Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője is, aki szerint a kormány a gyors gazdasági növekedés időszakát nem használta fel arra, hogy a legszükségesebb reformok meghozatalával felkészüljön a nehezebb időkre, így ha beüt a válság, azt már nem lesz képes hatékonyan kezelni.