A pénzügyi tárca és a bankok egyetértési megállapodást írtak alá

A kormányfő az egyetértési megállapodásról azt mondta: „összhangban van a józan ésszel”. „Jelentős segítséget jelent a cégeknek, az államnak és az embereknek. Köszönöm mindkét félnek, hogy hozzájárultak megállapodás létrejöttéhez. A bankokat nem tekintjük az ellenségeinknek” – jelentette ki Matovič a hétfői sajtótájékoztatóján.

A szlovákiai bankok évente körülbelül 150 millió eurót fizettek ki bankadó formájában, de a források be voltak fagyasztva, és nem lehetett ezeket a gazdaság megsegítésére felhasználni. „A Pénzügyminisztérium és a Szlovák Bankszövetség a rendszer és a hozzáállás alapvető megváltoztatásában egyezett meg. Úgy döntöttünk, hogy a bankadó helyett egy teljesen új támogatási rendszert vezetünk be. A megállapodás értelmében abból a pénzből, amely egy befagyasztott számlára került, egymilliárd euró a Szlovák Fejlesztési Alapba kerül át. Ezeket a forrásokat így olyan állami projektek támogatására lehet felhasználni, mint a kórházak vagy új bérlakások építése, de más olyan befektetésre is, amelyre jelenleg nagy szükség van” – közölte Matovič. A bankok így évente 150 millió euróval növelik az alaptőkéjüket. „Ezt a pénzt értékesíteni tudják. A dokumentum aláírásával a bankok arra kötelezik magukat, hogy minden évben plusz félmilliárd eurót fektetnek be az állami projektek hiteleibe, ezenkívül évente plusz egymilliárd eurót invesztálnak az emberek és cégek hiteleibe. Ahelyett, hogy ezt a 150 millió eurót egy számlára tennénk, ahol ez a pénz csak állna, évente 1,5 milliárd eurót használunk fel arra, hogy az emberek, a cégek és az állam számára elérhető hiteleket lehessen felkínálni” – jegyezte meg Matovič.

Eduard Heger (OĽaNO) pénzügyminiszter meg van róla győződve, hogy ez a lehető legjobb megoldás mind az emberek, cégek és vállalatok, mind a bankok szemszögéből nézve. „Ebben az időszakban az eddiginél is fontosabb a bankszektor stabilitása. Ezért nagyon fontos, hogy a bankadót egy új támogatási rendszerrel váltottuk fel, amellyel a kormány jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a bankok krízishelyzetben is megőrizhessék a stabilitásukat” – tette hozzá Heger. A miniszter szerint a kormány célja, hogy megújítsa a gazdasági növekedést és új munkalehetőségeket teremtsen.

Alexander Resch, az SBA elnöke szerint ez a megállapodás a minőségi együttműködés bizonyítéka. Egy olyan dokumentumot hoztunk létre, amely mindkét fél számára előnyös, és megváltoztatja azt a rendszert, amelyet 2012-ben vezettek be a gazdasági válságra reagálva. Ennek eredeti célja az volt, hogy nagyobb stabilitást biztosítson. A bankadó azonban tovább fejlődött, és nem mindig a jó irányba” – jegyzete meg Resch azt is hozzátéve, hogy azóta már elég anyagi forrás gyűlt össze, és eljött az idő ezek felhasználására. „Az eredeti bankadó egy másik formát kap. Ennek következtében pénzeszközök szabadulnak fel, a megnövekedett tőkét pedig arra használhatjuk fel, hogy növeljük a hitelek mennyiségét. Így összesen 1,5 milliárd euró kerül be a gazdaság vérkeringésébe. Egyelőre megvannak az legfőbb irányelvek, de még a részletekben is meg kell egyeznünk, hogy mindezt hogyan vezetjük be a gyakorlatba. Ugyanakkor optimista vagyok” – tette hozzá Resch.

A megállapodás miatt bekövetkező változásokat a parlament a júliusi ülésén fogja megtárgyalni. Az is a bankokkal kötött megegyezés részét képezi, hogy ejtik azokat a kereseteket, amelyeket a bankok indítottak az állam ellen. Az egyetértési megállapodás szerint 2020. július 1-től eltörlik a bankadót.