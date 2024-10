A Penta és az Agel kórházaiban razziázhatott a Gazdasági Versenyhivatal kartellgyanú miatt

Jobb árat akartak elérni

A versenyhivatal gyanúja szerint horizontális megállapodás, vagyis egyenrangú versenytársak közötti kartellről volt szó, amely

a gazdasági verseny szabályainak legsúlyosabb megsértését jelenti.

A cél jobb szerződési feltételek, jobb árak elérése volt az egészségbiztosítókkal kötött szerződésekben, a lap szerint elsősorban az állami, Általános Egészségbiztosítóval kötött szerződésekről lehetett szó. „A kartellmegállapodás bebizonyosodása esetén a vállalkozókra kiszabható bírság összege elérheti akár az éves forgalmuk 10 százalékát is” – tájékoztatta az Új Szót a versenyhivatal. Ez a Penta Hospitals esetében több millió euró is lehet. A PMÚ a vizsgálat jelenlegi fázisában nem ad részletesebb tájékoztatást.

A vizsgálat még nem bizonyíték

Azt azonban ők is hozzáteszik, hogy az eljárás elindítása még nem jelenti a bűnösség bizonyítását is. „Az, hogy a hivatal vizsgálatot indított, még nem jelenti azt, hogy a vállalkozók megsértették a gazdasági verseny szabályait, és nem is lehet prejudikálni a nyomozás eredményeit” – írja a hivatal. A Penta Hospitals csak egy rövid közleményben reagált a hírre, és a részletekért a versenyhivatalhoz irányított. „A Penta Hospitals Slovensko határozottan visszautasítja, hogy kartellmegállapodást kötött volna más egészségügyi szolgáltatókkal, ellenkezőleg, ezeket a közvetlen konkurenciájának tekinti” – válaszolta az Új Szó kérdéseire Matej Kráľ, a szervezet szóvivője. Hasonlóan nyilatkozott a Sme napilapnak Eva Peterová, az Agel szóvivője is.

Nem látta jelét kartellnek a két szervezet között Marian Petko, a Szlovákiai kórházak Szövetségének elnöke sem. A Penta Hospitals és az Agel kórházai is tagjai ennek a több mint 70 kórházat tömörítő szervezetnek.

Meggyőződésem, hogy nem kartelleztek

– mondta a Smenek Petko. A versenyhivatal ellenőrzését sürgette azonban október elején Peter Vysolajský az Orvosi Szakszervezet elnöke