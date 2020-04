A pedagógusszövetség idén is díjazta a legjobb pedagógusokat

A koronavírus-járvány miatt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) hagyományos, több évtizede folyamatosan megrendezésre kerülő országos találkozója idén nem valósulhatott meg. Elmaradtak azok a szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések, melyek minden évben szerves részét képezték a háromnapos találkozónak. A tapasztalatcsere, a szakmai viták, az ötletelések és a problémák megoldása mellett baráti találkozók helyszíne volt minden évben Rozsnyó történelmi városházának épülete, ahová az ország minden részéről és rendre határon túlról is érkeztek szakemberek. Mindezek ellenére a pedagógusszövetség idén sem feledkezett meg azokról, akik a hazai magyar oktatásban példaértékűen tevékenykednek.

„Jó néhány éve a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének legrangosabb elismerése az a díj, amellyel az átlagon felüli teljesítményt nyújtó pedagógusainkat becsülik meg. Rendre a rozsnyói pedagógustalálkozó volt a színhelye a felemelő ünnepségnek, mely méltó keretet adott a díjátadásnak.

Ez így is volt kerek huszonöt emlékezetes alkalommal. Az idén ez megváltozott, világunk fölött most sötét felhők kavarognak. Fenyegetőek, félelmetesek, barátságtalanok. Fönt a fekete felhő, lent azonban sarjad a vetés a határban, harsan a fű a talpunk alatt, és nem üres már a fecskefészek sem – az élet élni akar. A körülöttünk nyíló virágoknak még gyenge a szára, a lágy szellőben is hajladoznak, de színükkel, illatukkal, bámulatos harmóniájukkal örömet hoznak a szívünkbe. A természet nem adja meg magát. Mi sem adjuk meg magunkat. Átlagon felül teljesítő pedagógusaink bőven akadnak, megtaláljuk a módját annak, hogy ország-világ értesüljön arról, hogy kiket tisztelhetünk élen álló példaként. Szóljanak tehát nekik a köszönet szavai, kollégáktól, szülőktől, gyerekektől, tőlünk, mindenkitől, aki elismeri, hogy mindennapi teendőjük nem munka, hanem mesterség, hivatás, életpálya. Nem ismernek munkaidőt, viszont magukban hordják a gyermeki lélekkel való azonosulás képességét, ami ugyanolyan fontos, mint a tudás szilárdsága és az egyéniség ereje.

A jó tanító tudja, hogy milyen a jó iskola: olyan, ahová szívesen jár pedagógus, szülő, gyermek, hiszen tanít, nevel, van humora…és játszani is enged. Jó egészséget, fölöttünk kék eget, derűt, fényeket kívánunk minden díjazottnak!” - szól Fekete Irén, az SZMPSZ köszöntője.

Felvidéki magyar pedagógus díj:

Pelle István, Katona Mihály Alapiskola Búcs, Kováts József Alapiskola, Bátorkeszi

A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért díj:

Berczik Erzsébet, Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc Kecső Csolti Veronika, Bátkai Alapiskola Kovács Tünde, Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom Pedagógus életpálya díj:

Lendvay Tibor, Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság Liszka Éva, Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért díj:

Korintus László, Dernői Magyar Tannyelvű Alapiskola Tímár Lívia, Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért díj:



a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség

a CSEMADOK, Bárdos Gyula elnök

a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Huszár László igazgató Óvodapedagógusok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért díj:

Berky Angelika, Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Pered Vágvölgyi Erika, Óvoda, Zádielska 4, Kassa