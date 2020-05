A médiabizottság javasolja az RTVS pénzügyi átvilágítását

A kultúráért és médiáért felelős parlamenti bizottság szerint a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) esetében fennáll a hűtlen kezelés gyanúja. Kristián Čekovský (OĽaNO), a bizottság elnöke a keddi ülés után elmondta: erről tájékoztatni fogja a kormányt és a kulturális minisztériumot is, egyben indítványozni fogja a pénzügyi átvilágítást a közszolgálati médiánál.

Čekovský a kifogásairól tájékoztatta Jaroslav Rezníket, az RTVS vezérigazgatóját is. Rámutatott, hogy 2019-ben a közszolgálati média 5,8 millió euróval többet költött programgyártásra. Az összeg nagyobb részét külső beszállítók kapták. A bizottság elnöke szerint sok műsort túlságosan drágán készítettek el. Példaként „A legnagyobb szlovák” (Najväčší Slovák) és a „DNA hrdina” projekteket említette, melyeket ugyanaz a műsorgyártó cég készített, és tartalmi átfedéseket is mutatnak. Čekovský szerint az RTVS egy 40 perces részbe 80 000 eurót fektetett be, míg más dokumentumfilm-sorozatok esetében a koprodukciós hozzájárulás átlagos összege 12 000 - 24 000 euró.

A bizottság elnöke szerint nem csak az RTVS vezetése, hanem az RTVS Tanácsa is hibázott. Ezért a bizottság egyrészt indítványozni fogja a közszolgálati média pénzügyi átvilágítását, másrészt elő fog terjeszteni egy határozatjavaslatot, mely ki fogja mondani, hogy a felügyelő szerv – az RTVS Tanácsa – nem teljesíti a törvényből adódó kötelességét, vagyis az RTVS gazdaságos működésének felügyeletét.