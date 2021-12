A matematikusok „megállíthatatlan lavinát” jósolnak az omikronnal kapcsolatban!

Az omikron terjedési üteme már meghaladta a kanyaróét, ami az eddig megfigyelt leggyorsabban terjedő vírus volt – írja a Plus 1 deň.

Richard Kollár szerint most Szlovákiát is fenyegeti annak a veszélye, hogy a fertőző variáns egy újabb hullámot okoz. Az ünnepekre hazatérők pedig hatalmas veszélyt jelentenek. Kollárral a Dáta bez pátosu elemzője,Ivan Bošnák is egyetért. „Most szükséges minden Nagy-Britanniából hazarepülőt, és autóval érkezőt tesztelni” – közölte.

Kollár szerint az aktuális intézkedésekkel nem tudjuk megakadályozni az omikron terjedését: „Ez egy lavina, amelyet nem fogunk tudni egyedül megállítani, sem lezárással, sem általános teszteléssel, sem oltási lottóval vagy kormányellenes tüntetésekkel. Ezt a hullámot már az oltással sem tudjuk megállítani, de ha minden második embert be tudunk oltani, akár az első, akár a második, akár a harmadik adaggal, méghozzá minél hamarabb, akkor ez segíthet a hullám lassításában és csökkentésében” – tette hozzá.

„Még ha a kórházi kezelés esélye egy fertőzött személy esetében egytizedre csökken is, ennyi fertőzött egyidejűleg valószínűleg olyan helyzetet idéz elő, amilyet még soha nem láttunk. A nem immunizáltak esetében esélyes, hogy a súlyos lefolyás kockázata nem csökkent, csak szinte mindenkit egyszerre fertőződik meg ebben a csoportban” – tette hozzá Kollár, szerinte a harmadik oltás felvételével védekezhetünk hatékonyan az omikron ellen.

(br, pluska)