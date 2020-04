A közgazdászok és a vállalkozók szerint lassan reagál a válságra a szlovák kormány

„Szlovákia lemarad a többi fejlett országtól a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk mérséklésében, és az erre elkülönített források is jóval alacsonyabbak a szükségesnél. Emiatt fennáll a veszélye annak, hogy a szlovák gazdaság visszaesése jóval nagyobb lesz a többi országban tapasztaltnál”

– figyelmeztetik a kormányt legújabb felhívásukban a vezető szlovákiai közgazdászok.

A felhíváshoz – Ľuboš Pástor, a szlovák jegybank banktanácsi tagjának, a Chicagói Egyetem tanárának a javaslatára – nyolc vezető gazdasági szakember, köztük Ódor Lajos, a szlovák jegybank alelnöke, Ivan Šramko, a Költségvetési Tanács elnöke, Ján Oravec gazdasági államtitkár és Ivan Mikloš volt pénzügyminiszter is csatlakozott. Szerintük a kormánynak sokkal több pénzt kellene szánnia a válságkezelésre, jóval nagyobb figyelmet fordítva a nagy cégek megmentésére is, elkerülve így a nagyobb elbocsátásokat.

„Meggyőződésünk, hogy a legszükségesebb lépéseket órákon, legfeljebb napokon belül kell meghozni, nem várhatunk hetekig, hiszen akkor már késő lesz”

– figyelmeztetnek a felhívás aláírói, akik szerint a jelenlegi helyzetben a felelős költségvetési gazdálkodás szabályait sem kell az utolsó pontig betartani.

Hogy a vezető közgazdászok nem a levegőbe beszélnek, azt a vállalkozók körében elvégzett legfrissebb felmérések is igazolják. A Szlovák–Német Kereskedelmi és Iparkamara most közzétett felmérése szerint a Szlovákiában megtelepedett jelentős külföldi beruházók több mint harmada azzal számol, hogy a járvány miatt az idei bevételeik 25–50 százalékkal eshetnek vissza, 13 százalékuk pedig még ennél is nagyobb károkra számít. A legtöbben az egyre nehezebben átjárható határokra panaszkodnak, ami miatt gondjaik vannak az ellátással, nem kis fejfájást okoz nekik azonban a kereskedelmi partnerek keresletének a látványos visszaesése is, miközben a munkaerővel is egyre több probléma van.

Hasonló cipőben járnak a kisvállalkozások is.

„A járvány miatti korlátozások a szolgáltatások több mint 90%-át érintik, több mint a harmaduk pedig már be is fejezte a tevékenységét”

– derül ki a Szlovák Kisvállalkozók Szövetségének (SŽZ) és a Wilio.sk internetes platformnak az elemzéséből. Az elmúlt napokban csaknem ezer kisvállalkozó véleményét kérték ki a válsággal kapcsolatban. A megkérdezettek kevesebb mint tizede jelezte, hogy a jelenlegi megszorítások alig vannak hatással a vállalkozásukra. Minden negyedik vállalkozónak az állam utasítására kellett leállítania a tevékenységét, több mint a felük pedig arra panaszkodik, hogy a megszorítások miatt egyre kevesebb az ügyfelük. A többségük szerint az állam úgy segítene a leghatékonyabban, ha hozzájárulna a működési költségeikhez, amelyeket akkor is fizetniük kell, ha épp nincs bevételük. Az államnak későbbre kellene halasztania azonban a járulékfizetést és a hiteltörlesztést is.

„A kormány az elmúlt napokban már több olyan intézkedést is elfogadott, amelyekkel a hazai kis- és középvállalkozásokon próbál meg segíteni. E hét végéig, legkésőbb azonban a jövő hét elején bemutatjuk azokat az intézkedéseket is, amelyekkel a nagy munkáltatók válsággal kapcsolatos terhein szeretnénk enyhíteni”

– nyilatkozta Igor Matovič kormányfő a munkáltatói érdekvédelmi szervezetekkel folytatott keddi tárgyalásait követően.

Peter Mihók, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) elnöke szerint a munkáltatók hétpontos követeléscsomagot nyújtották át a kormányfőnek. A cégek szeretnék elérni, hogy az elbocsátások elkerülése érdekében az állam vállalja át az alkalmazottak bérköltséginek a tetemes részét, eszerint a bérköltség 60 százalékát az állam állná, 20 százalékot adna a munkáltató, az alkalmazott pedig a bére 20 százalékáról mondana le. Felfüggesztenék továbbá a csődeljárásról szóló törvényt, moratóriumot hirdetnének a felszámolásokra, a csőd helyett pedig a cégek átszervezését részesítenék előnyben. Kedvezményeket követelnek az áramdíjakkal kapcsolatban, több hitelhez szeretnének jutni az állami hitelintézményektől és állami támogatásokra is igényt tartanának.

(mi, TASR)