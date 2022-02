A koronavírus-fertőzés után ezekkel a problémákkal küzdenek leggyakrabban a betegek! Hol kaphatnak segítséget?

Gyengeség, fáradtság, izomfájdalmak, légzési nehézségek, depresszió – ezek a tünetek a gyógyulás után még hónapokig is eltarthatnak. A betegek és az orvosok egyaránt olyan speciális központok létrehozását követelik, ahol az emberek egy helyen megtalálhatják az összes szakembert, akik kezelhetik őket a poszt-Covid-szindróma okozta egészségügyi problémákkal. Eddig Szlovákiában egy ilyen létezik.

Gyengeség, fáradtság, izomfájdalmak, légzési nehézségek, depresszió – ezek a tünetek a gyógyulás után még hónapokig is eltarthatnak. A betegek és az orvosok egyaránt olyan speciális központok létrehozását követelik, ahol az emberek egy helyen megtalálhatják az összes szakembert, akik kezelhetik őket a poszt-Covid-szindróma okozta egészségügyi problémákkal. Eddig Szlovákiában egy ilyen létezik.

Eddig több mint 1,3 millió szlovákiai lakos esett át a koronavíruson, több tízezren kerültek kórházba, és sokan még mindig szenvednek a poszt-Covid-szindrómában. Bindics László is az ilyen betegek közé tartozik, a fertőzés leküzdése után sokáig csak bolyongott az egészségügyi rendszerben. „Senki nem mondta meg, hova menjek, tüdőgyulladásom volt. Orvoshoz és kardiológushoz is el kellett mennem” – mondta Bindics a pluska.sk-nak. Még petíciót is próbált benyújtani, hogy a kórházakban utógondozó központokat hozzanak létre. A petíción azonban nem gyűlt össze a szükséges 10 000 aláírás.

A sorban azonban kivételt képez az érsekújvári Egyetemi Kórház és Poliklinika (FNsP). Ez az egyetlen Szlovákiában, amely tavaly májusban önállóan döntött egy speciális központ felállításáról, ami a betegségből kigyógyult pácienseknek segít.

„Az első impulzus egy pozitív kolléga volt, egy ápolónő, aki poszt-Covid nehézségekkel érkezett, vele foglalkoztunk először. Ezután fokozatosan jöttek hozzánk a betegek, akik különböző neurológiai tünetekre panaszkodtak, és elmondták, hogy nagyon nehéz eligazodni a rendszerben, hogy az orvosok nem hisznek nekik, hogy egyesek elbagatellizálják a problémáikat. Szerettük volna megkönnyíteni a betegek számára az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést” – mondta Daša Viszlayová, a neurológiai részleg főorvosa. A központot a kórház kezdeményezésére hozták létre, az egészségügyi minisztérium segítsége nélkül.

Az emberek fájdalmakkal és pszichológiai problémákkal érkeztek a központba. „Az első fázisban sokan jöttek olyan tünetekkel, mint a légszomj, szívproblémák, magas vérnyomás, még olyan betegek is, akiknek korábban nem voltak vérnyomásproblémáik. Az ilyen pácienseket a belgyógyászokkal együtt kezeltük” – magyarázta Maria Turzova, a központ neurológusa. A második nagy csoport fáradtsággal, depresszióval, pánikrohamokkal, alvászavarokkal, memóriazavarokkal fordultak hozzájuk. Súlyos pszichiátriai problémák esetén pszichiáterekkel is együttműködnek.

„Sokan nem tudnak mit kezdeni, újra és újra elmennek különböző vizsgálatokra, MRI-re, neurológiai vizsgálatokra, és mindig azt mondják nekik, hogy nincs ott semmi” – tette hozzá David Pospíšil, a központ másik neurológusa.

