A kormánypárti politikusok, az amerikaellenes retorika ellenére, üdvözölték az F–16-osokat

Hétfőn este szállt le a kuchyňai (Konyha) légibázison az első kettő abból a 14 amerikai F–16-os vadászgépből, amelyet Szlovákia még 2018-ban rendelt. Az átvételi ceremónián Pellegrini rövid beszédet mondott, amelyben felidézte, 2018-ban az általa vezetett kormány hagyta jóvá a repülőgépek beszerzését. A politikus akkor a Kuciak-gyilkosság után kialakult politikai válság következtében vette át a miniszterelnöki széket Robert Ficótól, a Smer elnökétől. Pellegrini most mint államfő mondott köszönetet a 3. Fico-kormány védelmi miniszterének, az SNS által jelölt Peter Gajdoš tábornoknak, hogy segítette a gépek beszerzését. Az elnök azt is megemlítette, hogy a szovjet típusú MiG–29-esek, amelyekkel Szlovákia gyakorlatilag a megalakulása óta rendelkezett, már az élettartamuk végén jártak és a fenntartásuk is költséges volt. Ezeket Szlovákia, nyugati kompenzációért cserébe, átadta Ukrajnának. Pellegrini köszönetet mondott Magyarországnak és Csehországnak, hogy abban az időszakban, amikor még a szlovák légierő nem képes megvédeni az ország légterét, ezt a feladatot a két szomszédos ország ellátja. Szavai szerint erre 2025-ig lesz szükség, a két gép ugyanis nem elegendő a légtér védelmére. A harmadik F–16-os októberben érkezhet, a többit pedig 2025-ben és 2026-ban veheti át a szlovák légierő. A gépek egyelőre a kuchyňai légibázison állomásoznak, de felújítása után a sliači (Szliács) katonai reptér lesz az bázisuk. Az államfő azt is megemlítette, hogy a jelenlegiek mellé további katonai szállítógépek vásárlása is terítékre kerülhet.

Köszönet az SNS-nek

A ceremónián Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter is megköszönte az SNS-nek, a párt egykori miniszterének, Gajdošnak, de magának az SNS vezetőjének, Andrej Dankónak is, hogy annak idején támogatták a beszerzést. Ezzel kapcsolatban érdemes felidézni, hogy 2018-ban a sajtó gyakran írt arról, a védelmi minisztériumot valójában nem Gajdoš, hanem Ján Hoľko, Danko személyes barátja vezeti. A lapokban már az üzlet megkötése idején is megjelentek olyan információk, melyek szerint a védelmi minisztérium SNS-es irányítása azért döntött az F–16-osok beszerzése mellett, mert az amerikaiak ezeket csak évek múlva, az eredeti tervek szerint 2022-ben tudják leszállítani. Addig pedig továbbra is a szovjet típusú MiG–29-eseket kell üzemeltetni, az azokat szervizelő orosz technikusokkal pedig 177 millió euró értékben egy újabb szerződést lehet kötni. Ezt látszik alátámasztani, hogy Szlovákiának 2018-ban ugyancsak NATO-kompatibilis vadászgépeket kínált a svéd Gripen is, amely már 2020-ra le tudta volna szállítani azokat, de a kormány nem ezeket választotta.

A két F–16-os ünnepélyes átadóján beszédet mondott az Amerikai Egyesült Államok pozsonyi nagykövete, Gautam Rana is. Arról beszélt, Vlagyimir Putyin orosz elnök megkérdőjelezte Szlovákia szuverenitását és a NATO létezését, illetve arra is emlékeztetett, egy szomszédos ország, Ukrajna orosz agressziótól szenved. Kijelentette, az új F–16-osok érkezése Szlovákiába nemcsak az ország védelmét, hanem magát a NATO-t is erősíti. Egyben megköszönte Robert Fico kormányának, hogy megerősítették Szlovákiának a NATO iránti elköteleződését. Fico a választási kampány során, de azóta is retorikájában többször szembehelyezkedett az USA-val.

Az ellenzék szerint

Az ellenzéki SaS szerint a szlovák kormány és Pellegrini a vadászgépek üdvözlésével a saját képmutatását és kétszínűségét bizonyította. Branislav Gröhling SaS-elnök szerint az államfő nem említette, hogy a legnagyobb veszélyt Szlovákiára és a NATO-ra nézve Oroszország jelenti. „Az, hogy mosolyogva fogadja az amerikai vadászgépeket, nemcsak az ő részéről képmutatás, hanem Robert Fico kormánya részéről is. A Smer volt ugyanis az a párt, amely a Hlasszal együtt bírálta az USA-val között védelmi megállapodást, és a választás előtt azt ígérte, hogy szlovák területre semmilyen amerikai nem teszi be a lábát. Szemenszedett hazugság és képmutatás” – jegyezte meg Gröhling. Juraj Krúpa SaS-es parlamenti képviselő pedig azt mondta, a kormány képviselőinek nyilvánosan kellene bocsánatot kérniük az USA-val kötött védelmi szerződésről szóló kijelentéseikért. Arra emlékeztetett, épp ők voltak azok, akik az akkori koalíció képviselőit hazaárulónak nevezték. Azt is megjegyezte, akkoriban amerikai megszállásról beszéltek, és arról, hogy amerikai katonák nőket erőszakolnak meg. „Most pedig védelmükbe vették a hadsereg felfegyverzéséhez szükséges kétszázalékos kötelezettséget, és imádkoznak azokért a pilótákért, akik az amerikai vadászgépeket fogják üzemeltetni. Ez abszurditás élő adásban” – zárta Krúpa.

Milyen gépeket kaptunk?

A két amerikai gyártmányú vadászgéppel amerikai pilóták repültek át az Atlanti-óceán felett egészen Szlovákiáig. A gépeket útközben a levegőben töltötték fel üzemanyaggal. Erre egyébként a régi MiG–29-esek nem voltak alkalmasak. Ahogy azt az államfő is kiemelte, a szlovák légierőnek leszállított F–16 block 70-es változatot vásárolták meg, amely ennek a típusnak a legmodernebb verziója. Az F–16-os valójában egy negyedik generációs vadászgép, míg a hadrendbe állított legfejlettebb ilyen gépek már ötödik generációsak. Az F–16-ost még a hidegháború idején tervezték és rendszeresítették, először 1974-ben repült, majd 1978-ban állította hadrendbe az USA. A gép block 70-es változata azonban csak ránézésre hasonlít erre az első szériára. A belső szerkezete sokkal ellenállóbb, jóval erősebb hajtóművel rendelkezik, rövid távon a hangsebesség több mint kétszeresével, kb. 2500 km/órával tud repülni, és rengeteg fegyvert tud egyszerre hordozni. Ľubomír Svoboda, a szlovák légierő parancsnoka az ünnepélyes átadón arról beszélt, az F–16-oson jóval több fegyvert lehet elhelyezni, mint egy Gripenen. Ráadásul az amerikai gépek hatótávolsága is jobb. Svoboda szerint egy Gripen a bázisától 740 km-re mindössze 20 percig képes tevékenykedni, egy F–16-osnál ez az időtartam 85 perc.

Az amerikai gépek block 70-es verziójának talán legfontosabb újítása, hogy az ötödik generációs F–22-esek és F–35-ösök radarjával szerelték fel. Ezek az F–16-osnál jóval modernebb gépek a szögletesebb formájukról ismerhetőek fel, ennek és egyéb technológiai megoldásoknak köszönhetően radarral nem észlelhetőek. Az eggyel régebbi generációhoz tartozó F–16-os ennek a nagyon fejlett radarrendszernek köszönhetően majdnem 400 km távolságban képes monitorozni a légteret és földfelszínt is. Ezeket az információkat valós időben képes megosztani a szövetséges repülőgépekkel, de a földi egységekkel is. Ezzel lényegében egy negyedik generációs dizájn és az ötödik generációs eszközök ötvözéséről van szó. A Szlovákiának leszállított gépek tervezett élettartama nagyjából 40 év. Az F–16-osok beszerzésére vonatkozó 2018-as szerződés 1,6 milliárd euróról szólt, de már ekkor világos volt, hogy jóval többe fog ez kerülni. A megállapodás ugyanis csak kétéves szervizköltséget tartalmaz, az üzemeltetésről további százmilliós értékű megállapodásokat fog kelleni kötni.