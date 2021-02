A kormány elfogadta az állampolgársági törvény módosítását

A kormány szerdai ülésén elfogadták azt a törvénymódosító javaslatot, amely értelmében azon személyek is visszakaphatnák a szlovák állampolgárságukat, akik korábban elvesztették azt.

A javaslat értelmében nem veszítenék el a szlovák állampolgárságot azok, akik egy másik országét is felveszik, az állampolgárságot pedig azok a személyek is megkaphatnák, akiknek legalább egyik szülője, nagyszülője vagy dédszülője szlovák állampolgár volt.

A jelenleg is hatályos állampolgársági törvényt Robert Fico (Smer) első kormánya fogadta el 2010-ben arra a magyarországi törvényre reagálva, amely 2011-től egyszerűsítette a határon túli magyarok honosítását. A szlovák törvény értelmében elveszíti állampolgárságát az a személy, aki felveszi egy másik országét. Eddig több mint 3500 személy veszítette el a szlovák útlevelét.

A törvénymódosító javaslatot még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, ám ahogy arról korábban is írtunk, a javaslat elfogadása is csak egy adminisztratív könnyítést jelentene.