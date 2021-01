A kormány elfogadta a népszámlálás asszisztált részének az elhalasztását

A népszámlálás személyes kapcsolatot igénylő, ún. asszisztált részének az elhalasztására a koronavírus-járvány miatt van szükség. A halasztás érdekében törvényt is kell módosítani. A kormány az erről szóló jogszabálymódosítási-tervezetet gyorsított eljárásban utalta a törvényhozás elé. A parlament következő ülése jövő héten kedden kezdődik, ezt követően foglalkoznak ezzel a kérdéssel is.



A népszámlálás asszisztált formában zajló része során asszisztensek, lényegében kérdezőbiztosok fogadnák a polgárokat az önkormányzatok által biztosított helyiségekben, vagy látogatnák meg őket az otthonaikban, hogy felvegyék az adataikat. A statisztikai hivatal szerint elsősorban azokról a polgárokról van szó, akik egészségügyi okokból vagy a digitális ismeretek hiányában nem tudják február 15. és március 31. között interneten kitölteni a kérdőívet.



A népszámlálás elhalasztását magyar szervezetek és pártok is kérték. Elsőként az Összefogás, majd a magyar társadalmi szervezetek is megfogalmazták az ilyen irányú kérésüket. Az utóbbihoz csatlakozott az MKP is. A Híd azonban amellett volt, hogy a felmérésre az eredeti időpontban kerüljön sor azzal, hogy az asszisztált rész megvalósítását néhány hónappal hosszabbítsák meg.



A népszámlálás kapcsán felmerült, hogy magából a kérdőívből kikerülne a második nemzetiségre vonatkozó kérdés. Ezt a kormánypárti parlamenti képviselő, Gyimesi György (OĽaNO) indítványozta. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a kormány erről miként dönt, vagy foglalkozik-e egyáltalán a kérdéssel.

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom