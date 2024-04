A kormány az Alkotmányba írná a medvevadászatot

„Az alkotmánytörvény-javaslat elsősorban azokra az ismétlődő helyzetekre reagál, amelyek során a barnamedve jelenlétét regisztrálták a sűrűn lakott területeken, vagy a települések közigazgatási területének azon részén, amelyet nem lehet a barnamedve természetes élőhelyének tekinteni” – közölte a környezetvédelmi tárca. A minisztérium szerint a céljuk az, hogy meghatározzák azt a jogi keretet, amely szabályozza azokat a kivételeket, amelyek mentén a medve védelmét egy társadalmilag fontosabb célnak, az emberek élete és egészsége védelmének rendelik alá. Úgy vélik, hogy a jelenlegi szabályozás nem védi eléggé az emberi életet és egészséget. A tárca szerint a medvepopuláció jelentős növekedése indokolja, hogy egy ezzel arányos szabályozást vezessenek be. A kormány által a múlt héten jóváhagyott jogszabály, amelyet most a törvényhozás elé utaltak, lehetővé teszi, hogy a települések körül egy 500 méteres zónát alakítsanak ki. Ha egy medve ebbe a zónába téved, akkor minden további nélkül ki lehetne lőni.

Taraba törvénye

Tomáš Taraba, az SNS által jelölt, de pártonkívüli környezetvédelmi miniszter szerint jelentős mértékben növekedett a medvetámadások száma. Arról beszélt, tavaly összesen 12 ilyen esetet regisztráltak, idén március végéig pedig már 9-et. Taraba, aki korábban a fasiszta ĽSNS listáján szerzett parlamenti mandátumot, a medvékkel kapcsolatos kérdésben a liberalizmust bírálta.

A környezetvédők szerint a javaslat abszurd

A Mi vagyunk az erdő (My sme les) természetvédelmi szervezet még a múlt héten élesen bírálta a kérdéses törvényjavaslatot, marketinghúzásnak és elterelő hadműveletnek nevezték azt. Úgy vélik, a kérdéses ügyet a kormány azért kreálta, hogy elterelje a figyelmet arról a törvénymódosításról, amely értelmében a nyilvánosság nem vehetne többé részt a vízierőművek környékén történő építkezések véleményezésében, illetve az önkormányzatoknak is kevesebb beleszólása lenne abba, ha valaki szemétégetőt, vagy hulladéktárolót akar a területükre telepíteni.

A szervezet rámutat arra is, hogy a medvék kilövését lehetővé tévő törvény elfogadásához a parlamentben alkotmányos többségre van szükség, amellyel a jelenlegi koalíció nem rendelkezik, ráadásul a jogszabály szövege uniós normákkal is ellenkezik. „A javaslatot tisztán politikai játszmának tartjuk, amelynek semmi esélye nincs a megvalósulásra” – fogalmaz a szervezet.

A Mi vagyunk az erdő szerint még ha el is fogadnák a törvényt, az nem végrehajtható, vagy ha mégis, akkor a Tátrában élő összes medve kilövését lehetővé tenné. Rámutatnak ugyanis hogy, a hegyekben lévő erdei tanyák lakott területnek számítanak, így a körülöttük lévő 500 méteres kör lényegében egybeesik a medve természetes élőhelyével. Úgy vélik, a javaslat abszurd, és arra emlékeztetnek, hogy a problémás medveegyedek kilövésének jogi keretei most is léteznek.