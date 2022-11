A kórházak készülnek a műtétek elhalasztására

Eva Kliská, a Pozsonyi Egyetemi Kórház (UNB) szóvivője megerősítette, a korlátozásokról elkezdték kiértesíteni a pácienseket – decemberre már nem adnak időpontot tervezett műtétre. „Tegnap délután kaptunk egy levelet az egészségügyi minisztériumtól a további eljárásról. Elkészítettük az igazgatói rendeletet a válságüzemmódba való átállásra. A kórház megkezdte a betegek tájékoztatását arra az esetre, ha nem születik megállapodás a kormány és az orvosszakszervezet között, és az orvosok nem vonják vissza felmondásukat” – tette hozzá a szóvivő, majd azzal folytatta, naponta körülbelül 160 beteget operálnak a kórházban, amiből nagyjából 130 tervezett beavatkozás.

Ez azt jelenti, hogy öt nap alatt körülbelül 650 tervezett műtétet halasztanának el ilyen módon

– magyarázta. Péntekig 477-en nyújtották be felmondásukat, a fővárosi egyetemi kórházban, bár menetközben 31-en már visszavonták azt, Kliská szerint, ha 470 orvos távozik, nagyon nehéz lesz szétosztani az ügyeleteket. Hangsúlyozta, bíznak benne, hogy a kormánynak sikerül megegyezni az orvosokkal, ellentétes esetben a szaktárca döntése alapján elhalaszthatják a decemberre tervezett műtéteket, erről azonban fokozatosan tájékoztatják majd a pácienseket.

Decembertől az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet is elhalasztja a tervezett műtétek elvégzését. A halaszthatatlan beavatkozások mellett az intézmény biztosítja az onkológiai kezeléseket és a dialízist. Erre az intézkedésre azért van szükség, mert a felmondásukat benyújtó orvosoknak november 30-ával megszűnik a munkaviszonyuk. A kórházigazgató rendelete tartalmazza azoknak a műtéteknek az elhalasztását, melyeknek elnapolása nem veszélyezteti a páciens egészségét és életét. A kórházban 235-ből 48 orvos adta be a felmondását. „Az egyes osztályokon egyelőre december első négy napjára osztották be az ügyeleteket. A betegek esetleges áthelyezése a helyzet alakulásától függően lesz megoldva” – jelentette ki Ján Baček, a kórház szóvivője.

Ľubomír Šarník, az eperjesi Ján Adam Reiman kórház igazgatója szintén megerősítette, decembertől nem adnak időpontot tervezett műtétre. Hozzátette, a kórház 472 orvosából 144-nek telik le a felmondási ideje november végén. Rámutatott arra is, hogy a felmondások mellett többen visszamondták a decemberi túlórákat.

Segítőkész szomszédok

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő csütörtökön segítséget kért a V4-es államok kormányfőitől az egészségügyi ellátás biztosításában. Tárgyalópartnerei leszögezték, készek segíteni, ha a jövő hónaptól orvosokra lenne szükség a szlovákiai kórházakban. Szükség esetén a határhoz közeli külföldi kórházak is tudnak betegeket fogadni – tájékoztatott Heger a V4-es kormányfői csúcstalálkozót követően. A Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) szerint szégyenletes, hogy a kormányfő az egészségügyi ellátás biztosításához a V4-ektől kért segítségét. „Szlovákia számára szégyen, hogy Heger olyan országoktól kér segítséget, amelyek a szlovák kormánytól eltérően időben felismerték az egészségügyi rendszerükben kialakult helyzet súlyosságát, és a problémák megoldásának köszönhetően stabilizálták az egészségügyi rendszerüket” – mondta Peter Visolajský, a LOZ elnöke. Nyilvánosságra hozta a cseh orvosszakszervezet levelét, melyben Martin Engel, a szervezet elnöke arról ír, a cseh egészségügyben kialakult személyzethiányra való tekintettel illúzió, hogy ki tudják segíteni a szomszédjukat.

Belépési hozzájárulás

Heger állásfoglalásában elmondta, a kormány új ajánlattal rukkol elő – a belépési hozzájárulással az a céljuk, hogy az egészségügyben megszüntessék a tartós szakemberhiányt. A kormány új tervezetével kapcsolatban Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter a JOJ televízió csütörtök esti vitaműsorában azt mondta, a részleteket pénteken ismertetik, erre azonban lapzártánkig nem került sor. A politikus szerint a beharangozott támogatás felajánlása azt a célt szolgálja, hogy a tapasztalt külföldi egészségügyi személyzetet visszacsábítsa a szlovák kórházakba.

„Egyrészt felszólítjuk a kormányt, hogy térjen vissza korábbi béremelési javaslatához, az orvos szakszervezetet pedig arra, tegyen engedményeket a megegyezés érdekében, hogy elkerülhessük a válsághelyzetet és az egészségügy valódi problémáival foglalkozhassunk” – jelentette ki Richard Sulík (SaS) ellenzéki parlamenti képviselő. A pénzügyminiszter által felajánlott stabilizációs támogatást, valamint a belépési hozzájárulást nem tekinti ilyen megoldásnak a liberális párt. „Azt érte el ezekkel, hogy azok az orvosok, akik nem mondtak fel, a túlórázást utasítják el, hogy megmutassák, nem hagyják magukat lefizetni” – tette hozzá Jana Bittó Cigániková, a párt parlamenti képviselője. A kormány eredeti béremelési javaslatát versenyképesnek és elfogadhatónak nevezte. „Úgy vélem, történelmi pillanat lenne az egészségügy és az orvosok számára is, ha az orvos szakszervezet elfogadná az eredeti javaslatot” – mondta Bittó Cigániková. A pártelnök szerint, ha december elsejétől katasztrofális helyzet alakul ki az egészségügyben, az nemcsak az egészségügyi minisztert terheli, hanem az egész kormányt.

Megállapodás

Korábban már a Szlovák Orvosi Kamara (SLK) is megegyezésre szólította fel a feleket. A kormányt és a szakszervezetet is arra kérte, a béremelésre és a ledolgozott évek után járó fizetési szorzóra vonatkozó eredeti javaslat lépjen életbe, ne a maradni hajlandók számára felajánlott stabilizációs támogatás. A Szlovák Mentősök Kamarája szintén a megegyezést sürgette, hogy ne kelljen veszélyhelyzetet kihirdetni az egészségügyben.

A több mint 2100 orvos felmondási ideje szerdán lejár, a szakszervezet képviselői pénteken az igazságügyi minisztériumban tárgyaltak a memorandum 7 pontjáról, a problematikus nyolcadik pontról azonban nem zajlottak egyeztetések. A munkahét utolsó napján országszerte számos kórház jelezte, a határidő lejárta után csak az alapellátást fogja tudni biztosítani.

(TASR)