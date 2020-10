A Híd és az MKP is lobbizott a belügyben a kettős állampolgárság tiltásának eltörléséért

Az egyesülési szándékának hangot adó három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás megállapodott, hogy a belügyminisztérium által tervezett állampolgársági törvény módosítása kapcsán közösen lépnek fel. Az MKP képviselői az OĽaNO frakciójának tagjával, Ondrej Dostállal (OKS) közösen készítettek a jogszabálytervezethez módosító javaslatot, a Híd pedig saját indítványt nyújtott be a minisztériumhoz. „Külön igyekezeteiket a héten összehangolták” – fogalmaz a három párt közös sajtónyilatkozata, amelyet ugyan a Híd szóvivője küldött ki, de amely elsőként az MKP-elnök szavait idézi. A minisztérium hivatalnokai mindkét kezdeményezés képviselőit a héten fogadták.

Módosítás petícióval

Dostál még augusztusban a törvényjavaslatok ún. tömeges véleményezési lehetőségével élve a szlovák állampolgárság elvétele ellen próbált fellépni. A kormány ugyanis módosítani szeretné a kettős állampolgárságot tiltó jogszabályt. Ahogy arról beszámoltunk, a korábbi várakozásokkal ellentétben azonban nem engedélyeznék széles körben a kettős állampolgárságot, a továbbiakban is csak bizonyos kivételek esetében lenne erre lehetőség, illetve az ügyintézéssel járó adminisztrációt egyszerűsítenék. A törvény-előkészítési folyamatban lehetőség van arra, hogy 500 támogató aláírással bárki módosító javaslatot nyújtson be a készülő jogszabályhoz, amivel pedig az érintett tárcának foglalkoznia kell. Bár Dostál kormánypárti képviselő, mégis ezzel, a lényegében petíciós lehetőséggel élt. A módosító javaslat szerint a törvény úgy változna meg, hogy újra lehetővé tegye egy másik ország állampolgárságának a felvételét anélkül, hogy emiatt bárki is elveszítse a szlovák útlevelét. A petíciót több jeles szlovák értelmiségi, művész, jogász, vagy fontos szervezet vezetője, illetve parlamenti képviselő is aláírta, de több magyar közéleti szereplő, mint például Petőcz Kálmán, a szlovákiai Helsinki Bizottság elnöke is csatlakozott hozzá. A petíciót összesen 2122 személy támogatta.

Fico, Mečiar és Slota

Dostál a minisztérium képviselőivel folytatott tegnapi egyeztetésről elmondta, a dokumentum aláírói elégtelennek tartják a minisztérium javaslatát, és azt szeretnék, hogy a tiltás 2010-es bevezetése előtti állapot térjen vissza. „Akkor Fico, Mečiar és Slota változtatta meg az állampolgársági törvényt, tiltotta meg a kettős állampolgárságot” – emlékeztetett a képviselő. Dostál azonban elmondta, a minisztérium, a kormányprogramra hivatkozva, elutasította a javaslatunkat, csak a huzamosabb ideig külföldön letelepedett szlovákiai személyek számára engedélyeznék a kettős állampolgárságot.

„Ugyanakkor a mi javaslatunk sem ellentétes a kormányprogrammal, csak többet engedne meg annál”

– tette hozzá, és arról is beszélt, a minisztérium tervei szerint módosított törvény jogilag még aggályosabb is lenne, mint a most érvényes tiltás. Dostál kiemelte, igyekszik meggyőzni a koalíciós kollégáit arról, hogy alapvető változást érjenek el a jogszabály esetében, de hozzátette, egy kormányjavaslat esetén őt is köti a koalíciós egyezség és szerződés. „Ezt egy esetleges szavazás során is tiszteletben kell tartanom” – mondta.

Dostál indítványát az MKP is támogatta, a minisztériumi tárgyalásra mások mellett Nagy Dávid elnökségi tag és Forró Krisztián pártelnök is elkísérte őt. Forró elmondta, a petícióhoz 24 óra alatt a szükséges aláírások többszörösét sikerült összegyűjteni. Kiemelte, az MKP, a Híd és az Összefogás együttműködése szempontjából fontos, hogy az állampolgársági törvény módosításához hasonlóan, más alapvető kérdésekben is közös nevezőre jussanak.

A Híd indítványa

A kettős állampolgárság újbóli engedélyezése érdekében a Híd is útjára indított egy tömeges véleményezési eljárást. Ebben gyakorlatilag ugyanazt indítványozták, mint Dostál, tehát, hogy bárki újra szabadon felvehesse egy másik ország állampolgárságát. A minisztérium a Híd küldöttségét is fogadta. A tárgyalásról lapunknak Ravasz Ábel, a Híd politikusa elmondta, Bukovszky László (Híd) kisebbségi kormánybiztos is velük tartott, de a tárca alapvetően nem volt hajlandó módosítani az elképzelésén, miszerint a kettős állampolgárság továbbra is tilos lenne, de újabb kivételek esetében mégis engedélyeznék azt. „Elsősorban a kormányprogramra hivatkoztak” – mondta. Hozzátette, néhány apróságban mégis engedtek.

„Bevezettek volna egy szubjektív okot arra, hogy valakinek ne adják meg az állampolgárságot, például, ha terhet jelent a szlovák szociális rendszer számára”

– számolt be Ravasz, és hozzátette, erről végül a javaslatukra a minisztérium lemondott.

Arra a kérdésre, hogy az előző választási ciklusban, amikor a Híd kormánypárt volt, miért nem adtak be hasonló javaslatot, úgy válaszolt, akkor a kormányprogram nem tartalmazta azt. „A koalíciós partnerek részéről az egyik legnagyobb ellenállás pont ezzel a témával kapcsolatban mutatkozott” – mondta. Arról is beszélt, hogy a parlamenti képviselőknél azért fognak lobbizni, hogy a minisztérium által javasolt módosítást ne szavazzák meg. „Valamint azért is, hogy a törvény esetében alkotmányossági vizsgálat induljon” – tette hozzá. Ravasz arról is beszélt, minden valószínűség szerint a jövőben a három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás is együtt fog ezen dolgozni.

A már említett, a témában kiadott hárompárti nyilatkozatban Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke a kérdés jogállami aspektusairól beszélt. „A kormány jelenlegi terve éppen ez, és ez ellen tennünk kell. Emellett a belügy által javasolt módosítás után továbbra is alkotmányellenes lenne a jogszabály, így ez a kérdés nemcsak magyar, de jogállami ügy is” – fogalmazott Mózes.