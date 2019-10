A héten sorra törölték Saková tendereit

A belügyi tárca az egyik tendert kamerák beszerzésére írta ki még tavaly novemberben. Mintegy 26 ezer testkameráról van szó, melyek segítségével a minisztérium ellenőrizhetőbbé akarta tenni a rendőrök munkáját. A csaknem 100 millió euró összértékű tendert múlt héten leállította az ÚVO, a döntést bővebben egyelőre nem indokolták.

A kamerákkal kapcsolatos közbeszerzési eljárásban korábban többször is csalás gyanúja merült fel: a minisztérium először olyan kamerákat akart vásárolni, melyeket már nem is gyártanak, mindezt túlárazottan, később pedig folyamatosan változtak a tender paraméterei, olyannyira, hogy a legtöbb cég nem is tudott ajánlatot tenni. A tender gyanús körülményeire hónapokon keresztül figyelmeztetett az Állítsuk Meg a Korrupciót nevű civil szervezet is.

A második tendert a tárca informatikai felszerelések beszerzésére írta ki, ennek értéke 164 millió euró körül mozgott. Főként adattároló berendezések és különféle szerverek biztosításáról volt szó, melyeket a minisztérium a közigazgatásban hasznosított volna. Az eljárás leállításának oka egyelőre ebben az esetben sem ismert.

A belügyminisztérium mindkét esetben fellebbezett az ÚVO döntése ellen.

(nar, Denník N)