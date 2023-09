A fogadóirodák Fico győzelmét jósolják

A legnagyobb szlovákiai fogadóirodáknál idén is lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők fogadhassanak a választás eredményére, illetve egyéb lehetőségekre is. A Niké fogadóirodáinál például nemcsak arra lehet tippelni, hogy melyik párt gyűjti be a legtöbb szavazatot, hanem arra is, ki végez a második, harmadik és negyedik helyen. Továbbá arra is lehet fogadni, mekkora lesz a választási részvétel, hány párt jut be a parlamentbe, ki mekkora százalékot ér el, illetve ki lesz Szlovákia miniszterelnöke 2023. november 1-jén. A Fortuna fogadóiroda is hasonló lehetőségeket kínál, emellett pedig készítettek különféle „politikai párbajokat” is, tehát lehet választani, hogy két párt közül melyik ér el jobb eredményt.

Fico a favorit

A fogadóirodák kínálata alapján a Smer a legesélyesebb arra, hogy megnyerje az előre hozott választást. A Niké és a Fortuna egyaránt 1,45-ös szorzót párosított Robert Ficóék győzelméhez, tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki 10 euróban fogadna a Smer első helyére, helyes tipp esetén 14,5 euró ütné a markát (fontos kiemelni, hogy a szorzók folyamatosan változnak, ebben a cikkben az augusztus 31-i számokat jelenítjük meg).

A második legkisebb szorzó a Progresszív Szlovákia győzelméhez kötődik, a Niké a feltett pénzösszeg 2,95-szörösét, a Fortuna pedig a 3-szorosát fizetné ki, ha a progresszívek kapnák a legtöbb szavazatot. Ezt követően már hatalmas különbség figyelhető meg a szorzóknál: a harmadik legesélyesebb Hlas győzelméhez a Niké 38-as, a Fortuna pedig 40-es szorzót rendelt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fogadóirodák szerint a Smernek vagy a PS-nek van reális esélye a győzelemre. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy 2020-ban az OĽaNO esetében is magasak voltak a szorzók, és még a bukmékerek sem számítottak arra, hogy Igor Matovič ekkora fölénnyel lesz képes elhódítani a legtöbb szavazatot. Matovič győzelme esetén egyébként a Niké jelenleg a feltett pénzösszeg 75-szörösét, a Fortuna pedig a 85-szörösét fi zetné.

Érdekesség, hogy a Szövetség választási győzelmére a Niké 3000-es szorzót határozott meg, a Kékek és a Híd koalíciójára 4500-asat, a Magyar Fórumot magába tömörítő formációra pedig 5000-eset. A Fortunánál a Szövetség győzelme esetén szintén az összeg 3000-szeresét fizetnék ki, a Kékek és a Híd első helye esetén pedig a pénz 4000-szeresét. Utóbbinál Simon Zsoltékra nem is lehet fogadni.

Váratlan győzelem

Visszatérve a 2020-as választás eredményére, a fogadóirodák szerint akkor is hatalmas volt az érdeklődés a győztes megtippelésére, és sok olyan személy is beszállt a játékba, akiket egyébként a sportfogadás nem mozgat meg. Juraj Zvonár, a Fortuna iroda munkatársa a Pravda napilapnak úgy nyilatkozott, az előző választáson több mint 22 ezer feladott szelvényt regisztráltak. Hozzátette, volt olyan személy is, aki az OĽaNO választási győzelmével 15 ezer eurót nyert. Zvonár az idei évben is rendkívül magas érdeklődésre számít, a feladott szelvények száma a következő hetekben várhatóan megsokszorozódik.

Richard Slušný, a Niké iroda fő bukmékere a Sme napilapnak azt mondta, a 2020-as parlamenti választásra érkezett az eddigi legtöbb fogadás a politikai események közül. Megjegyezte, egy kassai ügyfelük pár hónappal a választás előtt 1000 eurót tett fel Matovičék győzelmére, és a 27-es szorzónak köszönhetően 27 ezer euró ütötte a markát.

Befolyásoló tényezők

Zvonár elmondta, a szorzók meghatározásánál a legfontosabb tényezőnek a közvélemény-kutatások eredményei számítanak. Nem véletlen, hogy a legesélyesebbnek tartott pártok sorrendje teljes egészében igazodik a legújabb felmérésekhez. Emellett azonban olyan további tényezőket is figyelembe vesznek, mint a legfrissebb politikai botrányok hatása, a vezető politikusok kijelentései, valamint a politológusok elemzései. Érdekesség, hogy a szorzók nagyságát az is befolyásolja, kikre érkezik a legtöbb és a legkevesebb fogadás.

