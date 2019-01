Alena Zs. és Roman O. lehet az ógyallai polgármester kivégzése mögött 

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) szerdán több razziát is tartott, amelyek során hét személyt vettek őrizetbe. „A szükséges intézkedések elvégzését és a helyzet kiértékelését követően január 24-én előre megfontolt gyilkosságban való bűnrészességgel gyanúsítottuk meg Roman O.-t, Vladimír M.-et, Ladislav V.-t és Alena Zs.-t" – közölte a nyomozóhatóság. A letartóztatott személyek esetében erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény elkövetésének a gyanúja áll fenn. Lopás ügyében még tegnap is tartott az intézkedés, ezért a rendőrség szerint erről még nem tudnak nyilatkozni. A NAKA akciója sajtóértesülések szerint a volt ógyallai polgármester, Basternák László meggyilkolásával függött össze. A gyilkosság elkövetőjét, Štefan Kalužt már évekkel ezelőtt elítélték. Azt azonban eddig még nem sikerült feltárni, hogy ki a gyilkosság megrendelője és hogy kik lehettek az elkövető tettestársai. Basternákot, Ógyalla korábbi MKP-s polgármesterét 2010. július 9-én, az esti órákban gyilkolták meg a házuk előtt. Štefan Kaluž egy vadászpuskából leadott lövéssel ölte meg őt, majd futásnak eredt. Ekkor futott ki utána Basternák fia, aki egy legálisan tartott fegyverrel az elkövetőre lőtt, és el is találta őt a könyökén. Kalužt életfogytiglani börtönbüntetés fenyegette, nemcsak előre megfontolt gyilkossággal, hanem engedély nélküli fegyvertartással is vádolták. A férfi 25 év letöltendő börtönt kapott.

Roman O. nem ismeretlen a nyilvánosság előtt

Akkor a rendőrség tanúként hallgatta meg Roman O.-t, Vladimír M.-et és Alena Zs.-t is. A most őrizetbe vett Roman O. 2009-ben a Híd jelöltjeként indult a megyei választásokon. Csóka Lajos a Híd járási szervezetének elnöke kérdésünkre elmondta, Roman O. párt szimpatizánsa volt, de mire arra került volna a sor, hogy rendes taggá fogadják, úgy döntöttek, nem folytatják vele az együttműködést, így függetlenként indult el a 2010-es önkormányzati választáson a polgármesteri posztért. A gyilkosság és a 2010-es önkormányzati választáson való sikertelen szereplés után Roman O. elköltözött Ógyalláról, információink szerint Andód (Andovce, Érsekújvári járás) községben telepedett le. A férfi ismerősei szerint valószínűsíthető, hogy a rendőrség által közölt videofelvételeken Roman O. családjának háza látható. A férfi főleg jármű és mezőgazdaságigép-kereskedéssel foglalkozott, de rendezvényeken, lakodalmakon is fellépett zenés műsorával.



Szövevényes csatorna-ügy

Roman O. nevéhez az elmúlt évek ógyallai eseményeinek egy fontos epizódja is köthető. Ahogy azt lapunk akkor megírta, a 2009-es EP választásokat megelőző kampánycsend idején névtelen szórólapok jelentek meg az ógyallaiak postaládáiban, amelyekben a városi csatornahálózat 2006-os bővítése körüli állítólagos visszaélésekről ír az ismeretlen szerző. Súlyos vádakat fogalmaz meg több MKP-s politikus, de legfőképpen Basternák László volt polgármester, akkori főellenőr személyével kapcsolatosan. Az névtelen röplapok szerzője többek között azt állította, hogy 40 millió koronás (1,62 millió euró) beruházás ténylegesen 27 millióba (896 ezer euró) került, a többit csak papíron kellett „kifaktúrázni”. Az „egy Gyallai”, ahogyan magát a röplap megfogalmazója nevezi, állítólag arra szerette volna figyelmeztetni a polgárokat, miért is fognak magas vízdíjat fizetni. Információink szerint Roman O.-t egy alkalommal tetten érték, hogy ilyen szórólapokat osztogatott. Kampányának központjában Basternák lejáratása és a csatornázási ügy volt. Ahogy arról beszámoltunk Alena Zs. is részt vett a kampányában. A csatornarendszer bővítése körül kialakult vita egyébként a bíróságokon folytatódott. A Legfelsőbb Bíróság végül a KOMVaK-nak, a komáromi víz- és csatornaműveknek adott igazgat a környezetvédelmi minisztériummal szembeni perében. Az ítéletből az következik, hogy a pályázat során az akkori városvezetés nem követett el visszaélést.

