2021-től lassul a nyugdíjak emelkedése

Jövőre minden nyugdíjas számíthat emelésre, azonban nem mindenki kap ugyanannyit. A 2,9 százalékos emelés csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akiknek a nyugdíja eléri a havi 310,30 eurót. A korkedvezményes nyugdíjat szedő személyek esetében ez az összeg 300 euró. Akik ennél kevesebb nyugdíjat szednek, azok nem százalékos emelésben részesülnek, hanem konkrét összeget kapnak: az öregségi nyugdíj ilyen esetben 9 euróval nő, a korkedvezményes nyugdíj pedig 8,7 euróval. Az emelést nem kell kérvényezni a Szociális Biztosítónál, minden ügyfél automatikusan jogosult rá. Az emelésről várhatóan az év végén kapnak írásbeli tájékoztatást az ügyfelek.

Az idei szeptemberi átlagnyugdíj összege csaknem 460 euró volt Szlovákiában. A tavaly szeptemberi adatokhoz képest ez 16,5 eurós emelkedést jelent.

A megváltozott valorizációs rendszer eredményeként azonban 2021-ben és 2022-ben alacsonyabb emelésre számíthatnak a nyugdíjasok. Két év múlva ugyanis kétszázalékos emelést tervez a biztosító, három év múlva pedig 2,1 százalékos emelést. Az alacsonyabb növekedési ütem abból is kitűnik, hogy a Szociális Biztosító a költségvetési tervezetében a jövő évre 218 millió eurót különít el a nyugdíjak emelésére, 2021-ben azonban már csak 174,3 millió eurót, 2022-ben pedig ennél is kevesebbet, 167 milliót. Bár a százalékos emelkedés miatt úgy tűnhet, hogy 2022-ben magasabb lesz a nyugdíjemelés, mint 2021-ben, a valóságban ez alig lesz érezhető. Ennek is a megváltoztatott valorizációs rendszer az oka.

A nyugdíjak kifizetése jövőre várhatóan 7,6 milliárd euróba kerül majd az államnak. (nar, Pravda, Webnoviny)