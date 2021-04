Júliusban vége az adómentes online rendeléseknek

Szlovákiában és Európában is rendkívül megnövekedett az online vásárlások száma, sokan élnek a lehetőséggel, hogy az unión kívülről, jellemzően Kínából szerzik be az olcsó elektronikai eszközöket, kiegészítőket, vagy más terméket. Ennek júliusban vége, jelentősen megdrágulnak az ilyen rendelések.

Szlovákiában és Európában is rendkívül megnövekedett az online vásárlások száma, sokan élnek a lehetőséggel, hogy az unión kívülről, jellemzően Kínából szerzik be az olcsó elektronikai eszközöket, kiegészítőket, vagy más terméket. Ennek júliusban vége, jelentősen megdrágulnak az ilyen rendelések.

Így aki még olcsón szeretne rendelni, annak érdemes mielőbb beszerezni a termékeket, az EU szabályai szerint ugyanis július elsejétől megszűnik az adómentesség unión kívülről érkező, 22 eurónál olcsóbb csomagokra. Számos cég már készül a változásokra, több a szabály elkerülése érdekében raktárt alakít ki valamelyik uniós országban, de olyan is van, amely visszatéríti az ügyfél számára az extra költséget (adó, vámkezelési illeték, ügyintézési díj).

Bár a jogszabály az eredeti tervek szerint már januárban életbe lépett volna, ám a koronavírus-járvány miatt az időpontot fél évvel csúsztatták, azaz csak 2021. július elsejétől kell számolni a drágulással.

A legfőbb újdonság, hogy megszűnik az eddigi 22 eurós adómentes határ – eddig ugyanis, ha a rendelt áru értéke nem haladta meg ezt az összeget, akkor azt adó- és vámmentesen lehetett kézbesíteni. Az unió szerint azonban több cég visszaélt ezzel a szabállyal, és a csomag értékeként ennél alacsonyabb összeget jelölt meg, így azok után nem kellett semmilyen további adót és illetéket fizetni. Július elsejétől azonban már a 22 eurónál olcsóbb szállítmányok után is adót kell fizetni, sőt, a kézbesítéshez egyéb költségek is társulnak.

Az új jogszabály egyszerűsített az adminisztráción, így júliustól az ügyintézéshez háromszor kevesebb adatot kell szolgáltatni. A vámolást ezentúl a szállító (pl. a posta vagy a futárszolgálat) intézheti, ezért ugyanakkor illetéket kérhet. A szlovák posta esetében ez 4 eurót jelent (korábban felmerült, hogy ezt a díjat akár 9 euróra is emelhetik), de némely futárszolgálatnál ez az összeg akár a 20 eurót is elérheti. Könnyítés, hogy a papírmunkát a címzett megbízásából is elvégezheti, így nincs szükség a személyes jelenlétre sem.

A szabályok életbelépését követően az adót már az e-shopban ki tudjuk fizetni, ezt az üzemeltető később átutalja a fogadó ország adóhatóságának. Így nem kell mást tenni, csak rendelni, fizetni és várni az árut. Ha azonban a csomag értéke meghaladja a 150 eurót, akkor megkérheti a szállítót, hogy intézze el helyette a vámolással összefüggő papírmunkát, ezért azonban fizetni kell.

Korábban már írtunk róla, hogy ez milyen drágulást eredményez. Ha egy 20 euró értékű csomagot rendeltünk, ezért eddig 20 eurót fizettünk. 2021 júliusától azonban erre még jön a 20%-os adó, valamint a kezelési költség (legalább 4 euró), azaz ami ma 20 euróba kerül, az a jogszabály életbelépését követően legalább 28 euró, vagy még ennél is drágább lesz. Ha az áru értéke meghaladja a 150 eurót, akkor nemcsak adót és kezelési költséget is kell fizetni, de még a vámot is, ami további 3–11 százalékos felárat jelent.

Rekordbüntetés az Alibabának A vállalatnak 2,8 milliárd dolláros bírságot kell fizetnie, amiért megszegte a kínai trösztellenes törvényeket. A büntetés az Alibaba 2019-es hazai eladásainak 4 százalékát teszi ki, ugyanakkor háromszor nagyobb, mint az a 975 millió dolláros bírság, amit a Qualcomm kapott Kínától még 2015-ben. Az Alibaba ellen még decemberben indított vizsgálatot a kormány, többek között arra volt kíváncsi, hogy a vállalat meggátolja-e a kereskedőket abban, hogy más platformokon is értékesítsék a termékeiket. A hatóságok arra jutottak, hogy az Alibaba negatív hatást gyakorolt az online kereskedelemben való versenyre és innovációra. Adatok és algoritmusok segítségével is igyekezett a saját piaci fölényét erősíteni a cég, ezzel helytelen versenyelőnyhöz jutott a hatóságok szerint. A következő 3 évben arra kötelezik az Alibabát, hogy vegyen vissza a versenyellenes taktikáiból és biztosítson jelentéseket a kormány számára. Az Alibaba elfogadta a bírságot, és fejlesztéseket ígért, hogy felelőssebben szolgálhassa a társadalmat. Pénzügyileg egyébként nem jelent gondot az óriás számára az összeg, elvégre 2020 utolsó három hónapja alatt 12 milliárd dolláros nyereséget termelt. A büntetés azonban jelzésértékű arra vonatkozóan, hogy mire készül Kína a nagy technológiai óriásokkal szemben. (IT Café)