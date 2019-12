Ismét szállítják nekünk a gázválságot

2019 végén lejár az éppen a válság után megkötött tízéves szerződés Oroszország és Ukrajna között, és ismét előkerült annak a 11 napnak az emléke, amikor januárban nem érkezett Oroszországból földgáz. Lehet, hogy mára megkopott a trauma, de az a 11 nap volt Szlovákia energetikai biztonságának eddigi legnagyobb próbája.

A dolgok egészen odáig fajultak, hogy a kormánynak korlátoznia kellett a nagyfogyasztók földgáz-hozzáférését, emiatt pedig a gazdaság teljesítménykiesése elérte a GDP 1–1,5 százalékát.

Oroszország és Ukrajna végül megegyezett, és a földgázszállítás újra megindult Szlovákia felé.

A katasztrófát sikerült elkerülni, de az a 11 nap, amíg nem jött gáz, felnyitotta a szemeket Szlovákia energiabiztonságának sebezhetőségét illetően. Most megismétlődni látszik az orosz–ukrán gázválság. A két ország viszonya ma még feszültebb, mint akkor, és ez beszivárog a gáztranzittal kapcsolatos tárgyalásokba is. A 2009-ben kötött szerződés két hét múlva lejár, és Oroszország eddig nem tudott megegyezni Ukrajnával. A konfliktus fő oka természetesen a pénz, az ukrán Naftogaz nagyobb árengedményt szeretne, mint amit az orosz Gazprom hajlandó adni. Gondok vannak a földgáz-tranzit feltételeinek megtárgyalásával is, az orosz fél ugyanis szeretné egy szerződésben elintézni a szállítást és Ukrajna gázellátását. Ezt a Naftogaz egyelőre mereven elutasítja. Reális tehát a veszély, hogy januárban ismét nullára esik a nyomás a Szlovákiába vezető gázvezetékben. Hogy mennyire húzódhat el egy esetleges válság, nehéz megjósolni Oroszország és Ukrajna összetett viszonya miatt, de a hosszú kiesés nem szolgálna a Gazprom gazdasági érdekeit. Ugyanis ma Európa kevésbé függ az orosz földgáztól, mint egy évtizede, ezért valószínűleg a Gazprom sem merne több hónapos kiesést megkockáztatni. Az olcsó amerikai cseppfolyósított földgáz egyre jobban fenyegeti az orosz érdekeket, és a megújuló energiaforrások szerepe is jelentősen nőtt Európában.

Tíz éve Szlovákiát felkészületlenül érte az orosz–ukrán gázválság, de tanult belőle, és az elmúlt évtizedben sokat javult az ország energiabiztonsága. Míg 2009-ben csak az orosz földgázra voltunk utalva, ma már alternatív forrásokból is hozzájuthatunk a szükséges földgázmennyiséghez. A legfontosabb lépés annak bebiztosítása volt, hogy Csehországból visszafelé is áramolhasson földgáz. Ezen kívül sikerült a szlovák gázvezetékeket összekapcsolni Ausztriával és Magyarországgal, tehát szükség esetén további földgáz érkezhet.

2009-hez képest fontos előny az is, hogy az EU szigorította a földgáztartalékokra vonatkozó uniós szabályokat, ezért ma minden EU-tagország köteles legalább 60 napra elegendő vésztartalékot tárolni.

Mindezeknek köszönhetően ma Szlovákia sokkal jobban fel van készülve egy elhúzódó orosz–ukrán gázválságra. Ez persze nem jelenti, hogy teljesen nyugodtak lehetünk, de attól nem kell tartani, hogy a január megoldhatatlan probléma elé állítja a szlovák gazdaságot.