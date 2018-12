VIDEÓ: Összeverekedett két Télapó, egy Hókirálynő próbálta szétválasztani őket

Szemtanúk szerint a verekedés akkor kezdődött, mikor egy kislány akart fényképezkedni az idősebb Télapóval. A másik, fiatalabb Télapó akkor odalépett hozzájuk, és felszólította a riválisát, hogy azonnal távozzon.

Az idősebb Télapó, az ötvenes éveiben járó Timur viszont úgy döntött, inkább harcol - már csak azért is, mert harcművészeti múltja van. A fiatalabb Télapó, a húszéves Mustafa a verekedés egy pontján letépte magáról a jelmezt, hogy könnyebben mozogjon - írja a HVG.

☃️⛄️❄️New Year fights without rules: in the center of #Odessa, Santa Claus met in an epic battle for a bread place under the #Christmas tree. Snow Maidens tried to separate them, but without success. pic.twitter.com/skIcMY99YP