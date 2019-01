VIDEÓ: Bödőcs a köztévés híradót parodizálta

Most a közmédiát parodizálja Bödőcs Tibor búcsúszentlászlói humorista, író: szilveszterre elkészítette egy M1-es híradó paródiáját. A videóban van minden, ami a köztévé hírműsoraiban megszokott: migránsok, Soros György és Gyurcsány Ferenc is, de szó esik a túlóratörvény elleni tüntetésekrők is.

Tordai Bence zebrákkal fajtalankodott, Mészáros Lőrinc megnyerte az Anna-bált, és szeretné megvásárolni a világbékét, Németh Szilárd lett a Magyar Tudományos Akadémia új vezetője, hamarosan elkészül a Felcsút-Peking kisvasút.

Bödőcs a videó végén békés, nyugodt, erős újévet kíván a kedves nézőknek. (HVG)