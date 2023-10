Védőoltás – a legjobb védekezés a megelőzés

Az influenza esetleges szövődményei miatt súlyos betegség, komplikációk esetén életveszélyes is lehet. Sokan összetévesztik a náthával vagy más megfázásos betegséggel, de az influenza lefutása sokkal súlyosabb, mint egy egyszerű nátháé.

Alábecsült betegség

„Közönséges influenza – évek óta rendszeresen találkozok ezzel a szerencsétlen kifejezéssel, így volt ez a COVID-19 világjárvány előtt és alatt is. És mindig megdöbbenek, sokan mennyire alábecsülik az influenzát, pedig sem ez, sem a koronavírus egyáltalán nem jelentéktelen dolog. Sőt, életveszélyes lehet, szövődményeket vagy hosszútávú egészségügyi problémákat okozhat, megzavarhatja a társadalom normális működését, és akár fájdalmas következményekkel járó világjárványt is kiválthat” – figyelmeztetett Ján Mikas országos tisztifőorvos, hozzátéve: a WHO becslése szerint a szezonális influenza évente akár 650 ezer halálesetet is okozhat, illetve ha figyelembe vennénk az influenzával összefüggésbe hozható egyéb betegségekből eredő haláleseteket is – különösen az „átmeneti” influenza okozta szív- és érrendszeri haláleseteket –, akkor a halálesetek becsült száma még magasabb lenne. „A védőoltásokkal sok életet hatékonyan meg tudunk védeni” – hangsúlyozta Mikas.

Kicsi védettség

A Covid kapcsán bevezetett intézkedések miatt az utóbbi években az influenzaszezon atipikusan alakult: mintha két éve nem is lett volna influenza. A lakosság influenzavírussal való minimális érintkezése azonban a gyakorlatban azt jelenti, hogy kevesek immunitása van előre felkészülve az influenzával való találkozásra. Szakemberek szerint emiatt a mostani influenzaszezon az egyik legnagyobb kihívást jelentheti, ezért mindenkit óvatosságra intenek.

Megelőzés

Szakemberek szerint a legjobb védekezés a megelőzés. Megoszlanak a vélemények arról, érdemes-e beoltatni magunkat, de a tisztifőorvos szerint így életeket lehet menteni. Ugyanakkor, mint minden védőoltásnak, ennek is lehetnek mellékhatásai, leggyakrabban pár napig tartó bőrpír vagy izomfájdalom jelentkezhet, ami elenyésző az influenza tüneteivel, szövődményeivel szemben. A leggyakoribb szövődmények közé a légcső-, középfül-, tüdő-, orr- és arcüreggyulladás tartozik. A komplikációk gyakran kórházi kezelést igényelnek. Aki nem bízik a védőoltásokban, az természetes úton is védekezhet – meg kell erősítenie szervezete ellenálló képességét. A legegyszerűbb védekezési módszerek a következők: egészséges életvitel, vitaminok, sok mozgás, torna, friss levegő, a hűvösebb időjárásnak megfelelő öltözet, gyakori szellőztetés. Aki pedig megbetegedett, a vírust nem szabadna alábecsülnie, a fertőzést nem lábon kellene leküzdenie, hanem inkább otthon, ágyban kellene átvészelnie.

A védőoltás beadása

A védőoltás beadására az október és a november a legalkalmasabb időszak, hogy időben kialakulhassanak az ellenanyagok. A védettség fokozatosan alakul ki, megfelelő szintet körülbelül az oltástól számított 14 napon belül éri el, és a védettség 6–12 hónapig tart. Mindenki ingyen beoltathatja magát, a biztosítók térítik a védőoltás árát. Először fel kell keresni a kezelőorvosát, aki felírja a receptre a megfelelő oltóanyagot. Miután kiváltotta a patikában, visszamegy az orvosához, aki ezt azonnal beszúrja.