Szeniorok, óvakodjanak a szélhámosoktól és a tolvajoktól!

A szeniorok ellen elkövetett bűncselekményekkel szembeni küzdelem világnapja alkalomból a rendőrség felhívta a figyelmet nyugdíjasokon elkövetett jogellenes tevékenységekre. Az alábbiakban a hatósági tanácsokból válogattunk, mi a teendő az egyes élethelyzetekben.

1. A szeniorokat rendszeresen hívják meg termékbemutató akciókra, előnyös bevásárlásra, ingyen vacsorára, előnyös kirándulásra, ahol valamilyen ajándékot is adnak. Ilyenkor kérjünk tanácsot a rokonoktól, ismerősöktől! A meghívón levő adatokat ellenőrizzük az interneten vagy a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél (SOI)! Kételyek esetén az ajánlatra ne is reagáljunk! „Ne vegyen meg csak azért valamit, mert le van árazva! Ha mégis vásárol, mindig kérjen számlát! Ne egyezzen bele, hogy valaki elkíséri a bankba vagy az otthonába, hogy ki tudja fizetni a termékárát!Aszemélyiirataitsohane adja oda a szervezőknek!” – hangsúlyozza a belügyi tárca bűnmegelőzési részlege. Ezen kívül olvassunk el minden dokumentumot, mielőtt aláírjuk! Ha valakit kényszerítenek, korlátozzák a szabadságát, nyomást gyakorolnak, megfenyegetik, hívja a 158-at! Ne feledjük: a szerződéstől vissza lehet lépni 7 napon belül. Szükség van azonban a számlára vagy az adásvételi szerződésre. A szerződéstől való visszalépésről írásban tájékoztassuk az eladót, a levelet és a terméket ajánlott küldeményként adjuk fel, és biztosítsuk be! A pénzt 15 napon belül vissza kell adniuk.

2. Gyakori élethelyzet, hogy egy idegen felhívja a szeniort, a rokonaként, esetleg annak a jó barátjaként mutatkozik be, és anyagi segítséget kér. Később újból hív, hogy a pénzért nem tud elmenni, és megkéri a gyanútlan nyugdíjast, hogy az összeget adja át a titkárnőjének vagy a barátjának, akit odaküld. Ilyenkor ellenőrizni kell, hogy valóban az említett rokon telefonál-e, és tényleg bajban van-e. Ha kiderül, nem ő kért segítséget, értesítsék a rendőrséget! Soha ne adjunk pénzt ismeretlennek – akkor sem, ha a bajba jutott rokonunk nevében kéri! Az illető valószínűleg csaló.

3. Előfordult már, hogy a nyugdíjast megszólítja egy nem helybeli az utcán, és kedvesen megkéri, mutassa meg az utat a kórházba. Utána elkezd könyörögni, hogy adjon kölcsön pénzt a barátja vagy rokona műtétjére, aki balesetet szenvedett, és most a kórházban fekszik. A kölcsönért zálogba vagy fedezetül idegen pénznemű pénzt kínál. „Soha ne álljanak rá efféle cserére, inkább kerüljék a kommunikációt az ilyen személyekkel! Ne üljenek be idegenek autójába, ne engedjék be őket az otthonukba, hanem mielőbb hívják a 158at! Ne feledjék: Szlovákiában az egészségügyi ellátás ingyenes!” – hangsúlyozza a rendőrség.

Fontos telefonszámok Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (SOI) – 02/58272132 (117-es,125-ös,130-as,159-es mellék) Rendőrség – 158 Városi rendőrség – 159 Igazságügyi minisztérium – 02/59353135. Cím: Župné námestie 13., 813 11 Pozsony Segélyhívó központ – 112 Időseket Segítő Fórum (Fórum pre pomoc starším), ingyenes segélyhívó vonal – 0800 172 500

4. A csalók sokszor az otthonukban keresik fel az áldozatukat. Becsöngetnek, egy bizonyos társaság munkatársaként mutatkoznak be, és bejelentik az örömhírt: pénznyereményt hoztak. Olykor először telefonon jelentik be, hogy a szenior nyert, és utána keresik fel. Csakis csalóról lehet szó! Egyetlen komoly társaság sem szokta készpénzben, az alkalmazottai közvetítésével kifizetni az esetleges nyereményt, és nem is szokták házhoz vinni. Ugyanez érvényes, ha a lakbérhátralékot akarják így behajtani, vagy az állítólagos túlfizetést akarják rendezni. Soha ne engedjünk be ilyen személyeket, ne beszélgessünk velük, ne vegyünk elő pénzt a jelenlétükben, hanem értesítsük a rendőrséget! Telefonon keresztül soha ne adjunk meg személyi adatokat vagy információkat a családi viszonyainkról! Nem árt az óvatosság, ha a víz-, gáz- vagy villanyórát akarják leolvasni – előbb ellenőrizzük le az illető személyazonosságát, és hogy valóban az adott társaság alkalmazottja-e!

5. Léteznek házaló árusok is, akik akciós áron, olcsón kínálnak különféle termékeket, például fazekakat, késeket, pokrócokat, kozmetikai cikkeket stb. Ezúttal is érvényes: idegeneket ne engedjünk be, és ha bármi gyanúsat észlelünk, ne habozzunk hívni a rendőrséget! Ne feledjük: a csalók által kínált áru rendszerint bóvli, rossz minőségű és nem működik, és az eladó célja az is lehet, hogy kirabolja a lakásunkat.

„Ha valaki az említett élethelyzetek valamelyikébe kerül, legyen nagyon óvatos! Ne féljenek kapcsolatba lépni a rendőrséggel! Igyekezzenek megjegyezni minél több információt, hogy személyleírást tudjanak adni a gyanúsítottakról, a személygépkocsijukról – például fel lehet írni a rendszámot, az autó típusát, színét, vagy bármilyen más információt, ami segíthet a csalók kézre kerítése során” – kéri a belügyminisztérium a szeniorokat.