Szeniorok adóbevallása

A Szociális Biztosító adatai szerint a múlt hónapban csaknem 1.4 millió nyugdíjas volt az országban. Körülbelül egymillió öregségi, 15815 korengedményes, 1400 szociális és több, mint 237 ezer rokkantsági járandóságot folyósítottak. Az átlag öregségi nyugdíj ugyanebben a hónapban 456,79 euró, az átlagos rokkantsági nyugdíj 378 euró, a szociális járandóság pedig mindössze 255 euró volt. Sokan képtelenek megélni a havi járadékukból, és a nyugdíj mellett dolgoznak. Aki pedig dolgozik, annak a fizetéséből adót is levonnak, s évente egyszer el kell számolni a munkáért kapott jutalomból lecsippentett adóelőlegekkel. Aki rendes vagy megbízási szerződésre alkalmazottként dolgozik, minden évben megkérheti a munkaadóját, hogy végezze el helyette az éves adóelszámolást. Aki februárban ezt elfelejtette megtenni, vagy a munkaadója más okokból nem készítette el az elszámolást, akkor ezt most saját magának kell megcsinálnia legkésőbb március 31-éig. Ez alól a nyugdíjasok sem képeznek kivételt. Ráadásul az esetek többségében a szenioroknak megéri az első ránézésre bonyolultnak tűnő nyomtatványokat kitölteni, mert az adóhivatal visszaadhatja az adótúlfizetést.

Kétféle űrlap

Az A típusú űrlapot választják azok, akiknek a nyugdíjon és az alkalmazotti fizetésen kívül nem volt más bevételük. A B típusú azokra vonatkozik, akiknek egyéb bevételforrásuk (is) volt – például nem pénzbeli nyeremény, bérbeadásból, ingatlan értékesítéséből vagy vállalkozásból származó jövedelem, értékpapírokból, részvényekből származó haszon stb. Ha a nyugdíj melletti bevétel kevesebb 1915,01 eurónál, nem kötelező adóbevallást kitölteni, ám ha a munkaadó a fizetésből levont adóelőleget, előnyös lehet önkéntes alapon felvenni a kapcsolatot az adóhivatallal, ugyanis minden bizonnyal adótúlfizetés keletkezik, amit most visszaadhatnak, ha azt az idős személy visszakéri, és ha az összeg magasabb 5 eurónál.

Több munkaadó

Ha valakinek év közben több állása volt, több alkalmi munkát vállalt (egy időben vagy egymás után), akkor is csak egy adóbevallást dolgoz ki. A nyomtatvány kitöltéséhez szükség van a munkaadó(k) igazolására arról, hogy tavaly mennyi volt a fizetése, és a bruttó bérből mennyi adót és járulékot vontak le. Ezt az igazolást mellékelni kell az adóbevalláshoz. Az űrlapon fel kell tünteti az összes munkáltató adatait. Aki tavaly több cégnél is dolgozott, előbb össze kell adnia, hogy összesen mennyit keresett, és a munkaadók összesen mennyi adót és járulékot vontak le. Azok az idősek, akiknek 2018-ban egész évben folyósítottak nyugdíjat, vagy visszamenőleg jóváhagyták számukra év elejétől, az adóbevallásban feltüntetik az egész évi járandóságuk összegét is – de nem a bevételek között, hanem az adóalap csökkentésére vonatkozó részben. Csak a rendes nyugdíjat kell bevallani, a karácsonyi nyugdíj-kiegészítést nem, arra ugyanis úgy tekintenek, mint egyfajta szociális segélyre, ami nem minősül saját jövedelemnek. Az adóbevalláshoz nem kell csatolni igazolást a nyugdíj nagyságáról. A járandóság összege annak a megítélése szempontjából fontos, hogy az adott személy jogosult-e valamilyen adómentes részre.

Előfordulhatnak olyan esetek is, hogy az idősebbek is vállaltak a nyári hónapokban külföldi idénymunkát – ez esetben a külföldről származó bevételt is be kell vallani.

Adóbónusz

Ha a nyugdíjassal egy háztartásban él egy vagy több eltartott gyermek, érvényesítheti az adóbónuszt, de csak akkor, ha 2018-ban a nyugdíj mellett munkaszerződés alapján vagy vállalkozásból legkevesebb a minimálbér 6-szorosának megfelelő, azaz legalább 2880 euró bevételre tett szert. Az adóbónusz összege 258,72 euró évente. Ún. passzív bevételekre ezt a kedvezményt nem lehet érvényesíteni. Passzív bevételnek számít például a bérbeadásból, nem pénzbeli nyereményből, ingatlan eladásából, értékpapírokból származó jövedelem.

A szükséges nyomtatvány beszerezhető az adóhivatalban,a papírboltokban vagy az adóhivatal honlapjáról. A kitöltött űrlapokat elektronikusan, személyesen vagy postai úton kell legkésőbb március végéig eljuttatni az adóhatósághoz. (sza)