Nem szeretnek tervezni a fiatalok

A középiskolákból idén több mint 43 ezer végzős diák távozik, miközben csak egy részük folytatja a tanulmányait valamilyen felsőoktatási intézményben. Az egyetemeket évente mintegy 30 ezer fiatal hagyja el, és sokan úgy lépnek a munkaerőpiacra, hogy tele vannak aggodalommal, számos megválaszolatlan kérdéssel. Akár érettségi bizonyítvánnyal, akár főiskolai diplomával a kezükben próbálnak elhelyezkedni, lényegében ugyanaz vár rájuk: aktív munkaélet. Ahogyan a különböző élethelyzetekhez, úgy a munkához és a pénzhez is különbözőképpen viszonyulnak az emberek. A fiatalok pénzügyi tudatossága nálunk nagyon alacsony, csak kevesen képesek jól tájékozódni a pénzügyekben és a gazdasági kérdésekben. Erre sem az iskola, és – sajnos – a család sem készíti fel őket kellőképpen. Pénzügyi szakértők szerint a fiatalok általában kétféleképpen tekintenek a jövőjükre és életük megtervezésére. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik pontosan tudják, mit szeretnének elérni, és tudatosítják, hogy céljaik elérése érdekében takarékoskodniuk kell. Ezért, hogy minél hamarább saját lakáshoz juthassanak, családot alapíthassanak vagy autót vehessenek, rendszeresen és céltudatosan spórolnak. „A másik csoportot képezik azok, akik nem terveznek, mert még maguk sem látnak tisztán, mit is akarnak valójában. Gyakran mondogatják, hogy most élvezni akarják a gondtalan életet, és majd később fognak takarékoskodni. Nem is sejtik, ezzel a hozzáállással milyen csapdába ejthetik saját magukat” – figyelmeztet Jana Trogová, a Partners Goup SK társaság pénzügyi szakértője.

Élj a mának!

A tanulmányok befejezése után a legtöbb fiatal még nem akar letelepedni, családot alapítani. Vannak terveik, de ezek elsősorban arra vonatkoznak, hogyan élvezzék az életet, hogyan futhatnának be karriert. Sokan utazgatni szeretnének, tapasztalatokat gyűjteni külföldön. Arra, hogy anyagilag is bebiztosítsák magukat, csak kevesen gondolnak – ritka az a fiatal, akinek a jövőjére vonatkozólag pénzügyi tervei is vannak. Alátámasztja ezt a Focus ügynökség rendszeres felmérése is, amelyet a Partners Goup megbízásából végzett. A közvélemény-kutatás eredményeiből kitűnik, hogy a 18–24 év közöttiek csaknem harmada (59%) elkölti szinte az egész havi bevételét – annak ellenére, hogy a többségük (85%) a szüleivel él, azaz nincsenek lakhatási költségeik, vagyis lényegében teljes mértékben eltartják őket. Havi jövedelmükből kényelmesen spórolhatnának, mégis csaknem az összes fiatal (93%) nem képez pénztartalékot az esetleges rosszabb időkre. A nyugdíjra pedig alig gondolnak – a megkérdezettek harmada azt állítja, azzal ráérnek később is foglalkozni, a fiatalok ötödének pedig egyáltalán nem áll szándékában spórolni. Ezzel szemben a saját szakmai fejlődésükbe, továbbképzésekbe, tanulmányutakba sokan hajlandóak invesztálni. E célból többen adósságba is verik magukat, és az egyetem befejezése után törlesztik a diákhitelt. A havi törlesztőrészletet képesek kigazdálkodni a fizetésükből, és ugyanilyen könnyen félretehetnének a nyugdíjukra is, ez azonban nem prioritás számukra. Sokkal fontosabb számukra, hogy most legyen meg mindenük, amire szükségük van, hogy élvezhessék az életet, és akár hitelből is vesznek luxuscikkeket. „A fiatalok 82%-a szerint fölösleges pénzügyi terveket készíteni. Ha viszont elég pénzhez jutnának, abból a megkérdezettek 32%-a saját lakást venne, 16%-uk elmenne kirándulni, egyesek pedig autót vásárolnának” – olvasható a Partners Group jelentésében.

Pénzügyi fegyelem

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a megfelelő pénzügyi tudatosságot és a helyes pénzügyi szokásokat az első munkahelyen kell kialakítani. Ezért nagyon fontos, hogy a pályakezdők tisztában legyenek az otthoni családi költségvetéssel. „A kiindulópont a havi bevételek és kiadások átlátható nyilvántartása, és a kiadásokat úgy kell beállítani, hogy a jövőbeni célokra is maradjon megfelelő keret, például saját lakásra, autóra, kirándulásra, családalapításra” – jegyezte meg Jana Trogová. Tanácsos mindjárt a legelső fizetéssel elkezdeni az észszerű gazdálkodást. A megfelelő szokásokat és fegyelmet viszonylag gyorsan ki lehet alakítani, és így fokozatosan, hosszabb távon elérhető bizonyos fokú gazdagság. „Éppen ebben az életszakaszban a 10 : 20 : 30 : 40 pénzügyi arányok működnek a legideálisabban. Eszerint a bevétel 10%-át tegyük félre, ez lesz a tartalék. 20%-ot fektessünk a nyugdíjba! A bevételek legfeljebb 30%-át fordítsuk különféle hitelekre, beleértve a lakásra felvett kölcsönt is! A szokványos mindennapi kiadásokra, a havi fogyasztásra pedig elégnek kell lennie 40%-nak” – állítja Trogová.