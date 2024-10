Ne potyázzunk, okosan spóroljunk a meleggel!

2025-től az állam megszünteti a háztartásoknak nyújtott, mindenre kiterjedő energiatámogatásokat, helyette célzott juttatások folyósítását tervezik, 100 millió euró értékben. A részletek még nem ismertek, az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) előrejelzése szerint azonban a hozzájárulások eltörlése miatt drasztikus mértékű áremelkedés jöhet a földgáz esetében. Az előzetes információk szerint azok lesznek jogosultak az állami kompenzációs támogatásokra, akik energiaszegénységbe kerülnek, a többieknek azonban az egyre szűkösebb családi költségvetésből kell majd kigazdálkodniuk a magasabb árakat.

A fűtesi szezon kezdete

Hivatalosan a fűtési szezon szeptember 1-jétől május 31-éig tart. A szeptember nagyon változatos volt, nagyon meleg és hidegebb napokat is megéltünk, árvíz is volt, és a klímaváltozás miatt minden bizonnyal ezentúl is nagyobb időjárási és hőmérsékleti kilengésekre lehet számítani. Ennek megfelelően a hőszolgáltatók ki-be kapcsolhatják a radiátorokat. A fő szabály az, hogy akkor kötelesek beindítani a távfűtést, ha a hivatalos fűtési szezon alatt a kinti nappali átlaghőmérséklet két egymást követő nap folyamán 13 °C alá süllyed, és az időjárás-előrejelzés szerint a következő napon nem várható felmelegedés.

Egészségügyi problémák

A fűtési szezon kezdete sokak számára problémás lehet. Egyrészt a műszaki hiányosságok miatt a panelházakban óriási hőmérsékleti különbségek lehetnek a legalsó és a legfelső szinten lévő lakások között, másrészt egészségügyi problémák is jelentkezhetnek. Szárazabb a levegő, és mivel a hőszolgáltatók a kinti hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, főleg az idősebbek és a gyerekek szervezete érzékenyen reagálhat a rendszertelen fűtésre, a hőmérsékletingadozásra, aminek következtében nőhet a légúti megbetegedések száma. Megoldást jelenthet, hogy a helyiségeket fölöslegesen nem fűtjük túl. Általános tanács: előbb vegyünk fel egy pulóvert, és csak azután fontoljuk meg a hőfok esetleges növelését. Több fokot is spórolhatunk, ha nem egy szál trikóban vagyunk otthon. Ha a megszokott 24 fokról 20 fokra állítjuk a hőmérsékletet, a 4 fokos csökkentéssel akár 24%-kal is csökkenhet a fogyasztásunk.

A hőérzetünk növelése céljából a fűtési szezon alatt mellőzzük a hideg üdítőket, inkább igyunk meleg teát, fogyasszunk meleg ételeket! Legyünk aktívabbak, próbáljunk olyan elfoglaltságot találni, ami kicsit megmozgat – így bekapcsoljuk a „saját fűtésünket”. Például sportolhatunk, porszívózhatunk, vagy a konyhában kipróbálhatunk valamilyen új receptet – a konyhai munka egyébként is fűt.

Ne essünk túlzásokba!

Ha változtatunk a szokásainkon, az a számlán is meg fog mutatkozni. Ugyanakkor a túlzott takarékoskodás sem biztos, hogy végső soron kifizetődő. Vannak, akik teljesen kikapcsolják a radiátort, amikor elmennek otthonról, ami kimondottan káros. A helyiség ilyenkor teljesen kihűl, ami árt a falaknak, az építészeti konstrukcióknak, utána a felfűtés hosszabb ideig tart, és a hideg falak felmelegítésére nagyon sok hőenergiát pazarolunk el. A megoldás az arany középút, azaz a szinten tartás. Különösen akkor érdemes szinten tartani, ha a házunk szigetelése megoldott, és nem sok a hőveszteség. Ha azonban a szigetelés rossz, a nyílászárók szelelnek, lehet, hogy a szinten tartás sok energiát emészt fel, és ilyenkor a hosszabb – több napos, hetes – távollétek idején tényleg nem érdemes fűteni. A nappali és az éjszakai hőmérsékletet azonban mindenképpen ajánlott szabályozni, így valóban sok eurót tudunk megtakarítani. Ha egy szobában 1 fokkal emeljük a hőmérsékletet, máris 6 százalékkal több hőenergiát használunk el fűtésre.

Készítsünk tervet!

A szezon elején nem árt átgondolni, hogy az egyes helyiségekben milyen sokat tartózkodunk, és rendeltetésszerű használatuk milyen hőfokot igényel. Amikor elmegyünk otthonról, ne kapcsoljuk ki teljesen a radiátort, hanem csak csavarjuk lejjebb, s amikor hazaérünk – a tényleges használat idejére – a helyiségeket fűtsük a megfelelő hőfokra. Nagyobb lakásban és házban érdemes a nem egybefüggő légterületeket külön fűteni és zárva tartani az ajtókat. Kisebb lakásban célszerűbb nyitott ajtók mellett fűteni, így biztosíthatjuk a lakás átlagos hőmérsékletét. A legtöbben a hálószobában nappal nemigen tartózkodnak, éjszaka pedig egészségesebb, kellemesebb az alvás, ha nincs túl meleg, ezért ott elég 18 fok, de a fázósabbaknak sem kell 21–23 foknál melegebbre fűteni. A nappaliban 20–21 fok ajánlott, a fürdőszobában viszont a fürdés idején lehet akár 24–26 fok is, napközben lehet csökkenteni. Mivel a gyerekek szeretnek a földön játszani, főleg a kisebbek csúsznak-másznak, a gyerekszobában lehet 21–24 fok. A hőérzetet úgy is növelhetjük, ha szőnyeget, pokrócot terítünk a padlóra. A konyhát viszont nem érdemes túlfűteni, hiszen ott a különböző berendezések – főleg a sütő – növelik a hőmérsékletet, és a páratartalom miatt is magasabbnak érezzük a helyiség hőfokát, így ott elég lehet 16–18 fok. Másik helyiségekben is ügyeljünk arra, hogy elég párás legyen a levegő, s az alacsonyabb hőmérséklet ott is melegebbnek fog tűnni. Tehetünk sós vízzel telt tálkát a radiátor mellé, vagy használhatunk párologtató készüléket. Ha a lakásban 40-60%-os a páratartalom, az az egészségünk szempontjából is ideális.

Szellőztetés

Figyelni kell a szellőztetésre is, mert a páralecsapódás következtében még a jól szigetelt lakásokban is megindulhat a penészedés. Ezt megelőzendő célszerű azonnal szellőztetni! A fűtési szezon alatt nem ajánlott az ablakokat hosszabb ideig résnyire nyitva tartani, mert akkor folyamatosan távozik a meleg. Ehelyett inkább tárjuk szélesre 3–5 percre! Célszerű azonnal szellőztetni, ha sok pára keletkezik például a konyhában, a fürdőszobában vagy ott, ahol a ruhákat teregettük.

Vannak „potyázók” is

Egyesek a hűvösebb helyiségeket szeretik, ezért gyakran lezárják a radiátorokat. De akadnak olyanok is, akik nem szeretik a hideget, csak egyszerűen spórolni akarnak. Ugyanis, ha valamelyik lakásban teljesen lezárják a radiátorokat, a szomszédból olyan mértékű hő áramlik, ami elfogadható hőérzetet biztosít, azaz a szomszéd hőenergiáját kihasználva lehet fűteni a lakást. A „potyázásból” adódó aránytalanságokat elkerülendő a házakat költségmegosztókkal szokták ellátni, amelyek nem a lakások hőmérsékletét, nem is a hőfogyasztást mérik a helyiségekben, hanem olyan berendezések, amelyek figyelik a fűtőtestek hőfokát és az időtartamot. A panelházban felszerelt összes berendezés adatainak kiértékelése, összehasonlítása után sorrendbe állíthatják a lakásokat, hogy a fűtőtesteken keresztül melyik kapott több, melyik kevesebb hőenergiát. Továbbá, az érvényes szabályok szerint az aránytalanságokat oldandó a számlák kiállításakor a hőszolgáltatóknak nem szabad csak a radiátorokra szerelt műszereken mért értékekből kiindulni. Az egyes lakások energiafogyasztásának a megállapításakor a költségek többségét (60%-át) az alapterület alapján kell meghatározni, és csak a maradék rész függhet a fűtőtestekre szerelt költségmegosztók adataitól.

Korszerűsítés

A fűtési szokásos megváltoztatása és a takarékoskodás mellett tanácsos korszerűsíteni a fűtési rendszerünket! Ha még régi típusú ablakaink vannak, ajánlott a lehető legrövidebb időn belül betervezni a nyílászárók cseréjét, és emellett a ház teljes szigetelését. Számítások szerint ugyanis a hőveszteség 25–30 százaléka a tető számlájára írható, az energia 25–35%-a az ajtókon, ablakokon át szökik el, 10–15%-a a talajon, 20–30%-a pedig a falakon át.

Ezenkívül a fűtési időszak kezdetén tanácsos légteleníteni a radiátorokat. A fűtőtestekből nem kell leereszteni a vizet, de csöpögés várható, ezért inkább tartsunk oda egy poharat vagy üveget, ahová a végén a fűtési rendszer vize csepegni fog. Dolgozzunk óvatosan és lassan, mindig csak egy negyedfordulatnyit tekerjünk a fűtőtest légtelenítő szelepén! Addig tekerjük a szelepet, amíg meg nem halljuk a levegőre utaló sziszegő hangot, utána már csak tartsuk meg a szelepet addig, amíg a vízcseppek lassan meg nem jelennek. Ekkor azonnal zárjuk el, és tekerjük vissza jó szorosan! 1,5–2 óra elteltével ellenőrizzük, hogy a radiátorok milyen melegek. Szükség esetén a dolgot megismételhetjük. Ha a fűtőtest utána sem lesz egyenletesen meleg, hívjunk szerelőt!