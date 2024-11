Környezetbarát mindenszentek és halottak napja

Mindenszentek napja (november 1.) a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, amely úgy alakult ki, hogy a keresztény településeken a régi pogány hagyományt követve ünnepeket rendeztek az elhunyt katolikus szentek tiszteletére. Mindenszenteket sokan összetévesztik a halottak napjával (november 2.), mely ugyancsak keresztény ünnep, éspedig az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben levő hívekért. Régebben mindkét naphoz számos szokás kötődött, ezekből mára elsősorban a temetőlátogatás és a gyertyagyújtás maradt meg. Október végén, november elején sokan útra kelnek, Szlovákiát egy kisebb népvándorlás jellemzi: megemlékezünk elhunyt szeretteinkről, s ilyenkor a családok távolabbi sírhelyeket is fel szoktak keresni. A temetőlátogatás ősrégi szokás, ugyanakkor évszázadokkal ezelőtt az emberek csak ritkán, egyházi ünnepekkor jártak a sírokhoz, és azokat semmivel sem díszítették. A virágcsokrok és a gyertyák csak a 20. században jelentek meg, és mára rendkívül elterjedtek. Sőt, vannak, akik már túlzásba is esnek: túldíszítik a sírokat – a modern, megalomán fogyasztói társadalmunk erre az ünnepre is rányomta bélyegét.

Tonnányi szemét

Kevesen tudatosítják, de ilyenkor több tonna hulladék árasztja el a temetőket. És bár az ünnepek után a sírokról letakarított díszek egy része biológiailag lebomló, komposztálható hulladék, túlnyomó többsége közvetlenül a szeméttelepen végzi. A legtöbb temetőben nincsenek szelektív gyűjtésre vagy a biohulladék számára fenntartott konténerek, hanem csak nagy kukák, amelyekbe az összes szemét kerül.

További probléma, hogy sokan abbéli igyekezetükben, hogy szeretteik sírját a lehető legszebben díszítsék fel, gyakran mesterséges alternatívákat választanak. Ezek talán tovább kitartanak a sírokon, de mivel több olyan anyagból készülnek, amelyek nem hasznosíthatók újra, már eleve a szeméttelepre vannak ítélve, ahol évekig bomlanak.

Egy kis odafigyelésel meg lehet próbálni másképp is megoldani a díszítést: használhatunk újrahasznosítható anyagokat.