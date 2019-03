B típusú adóbevallás, nemcsak vállalkozóknak

Ha valaki 2018-ban vállalkozóként bizonyos jövedelemre tett szert, vagy valamilyen művészi teljesítményért honoráriumot kapott, netalán pénzügyi tanácsadóként jegyezték, adóbevallást kell készítenie. Az állam megköveteli, hogy adóbevételeiket becsületesen vallják be azok is, akik bérbe adtak valamilyen ingatlant, vagy eladták a házukat, lakásukat, illetve értékpapírokba fektettek, s így haszonra tettek szert. Annak ellenére, hogy az összes pénzbeli bevételt be kell vallani, adót nem kell a teljes összegből fizetni. Mindenki jogosult egy ún. adómentes minimumra, melyből nem kell adózni. Ebből kifolyólag sok vállalkozó, aki nagyon kevés hasznot termel, lényegében nem fizet adót, ugyanakkor adóbevallást akkor is kell készítenie.

1915,01 euró

Önmagában az a tény, hogy valaki vállalkozó, nem jelenti azt, hogy adóbevallást kell készítenie. Fontos szempont, hogy az illető tavaly mekkora összjövedelmet könyvelt el. A kulcsszó: 1915,01 euró. Előfordulhat, hogy valaki tavaly csak egyetlen napig volt vállalkozó, utána azonnal felfüggesztette a tevékenységét, ám ez alatt a rövid idő alatt is többet keresett 1915,01 eurónál, ezért máris köteles adóbevallást kidolgozni. Előfordulhat olyan eset is, hogy valaki évek óta vállalkozik, de nem megy az üzlet, és az egész évi bevétele kevesebb 1915,01 eurónál – ilyenkor nem kell adóbevallást leadni, sőt adót sem kell fizetni. Aki viszont veszteséget mutat ki, köteles adóbevallást készíteni. Szakemberek szerint mindenképpen tanácsos felvenni a kapcsolatot az adóhivatallal annak is, akinek 2018-ban alacsony jövedelme volt, és nem készít adóbevallást, nehogy megbüntessék, illetve így elkerülhető a bevételek nagyságának az utólagos bizonyítása.

Elektronikus kommunikáció

Az áfafizetők már évek óta csak elektronikus formában tartják a kapcsolatot az adóhivatallal. A nem áfafizetők idáig minden évben eldönthették, hogy elektronikus vagy klasszikus papír nyomtatványt akarnak-e kitölteni. Tavaly volt utoljára lehetőség papír űrlapokat választani, idén már minden vállalkozónak elektronikus adóbevallást kell készítenie. Az esetleges halasztás igénylését is elektronikus formában kell eljuttatni az adóhivatalnak. Ugyanakkor a kötelező elektronikus kommunikáció csak a vállalkozói engedéllyel rendelkezőkre vonatkozik, ezzel szemben akik például azért dolgoznak ki B típusút adóbevallást, mert bérbe adták a lakásukat, továbbra is választhatják a papír űrlapokat.

Kiadások

A nettó jövedelem az összes bevétel és a kimutatható kiadások különbözete. Kimutatható kiadásnak számít a különböző áruk és szolgáltatások vásárlását igazoló összes számla, melyek összefüggnek az adott vállalkozással. Mindenki eldöntheti, mi az előnyösebb számára: a ténylegesen kimutatható kiadások, az egyszerűsített adónyilvántartás, esetleg az egyszerű vagy kettős könyvvitel alapján, illetve az ún. átalány kiadások. Az utóbbiak a vállalkozásból származó összes bevétel 60%-át tehetik ki, az átalány kiadások maximum 20 ezer euró lehetnek évente. Egyesek megpróbálják kombinálni a tényleges és átalánykiadásokat, noha nem szabad. Sokan azt hiszik, hogy ha az átalánykiadásokat választják, nem kell semmilyen adónyilvántartást vezetniük. Tévednek – az adóalap megállapítása céljából mindenkinek kell jegyeznie időrendi sorrendben, megfelelően tagolva a bevételeket, illetve nyilvántartást kell vezetnie a tartalékokról és a kinnlevőségekről is. Ne feledjük: évről évre módosítható, hogyan akarjuk kimutatni a kiadásokat. Az, hogy egyszer élünk az átalánykiadások lehetőségével, nem jelenti azt, hogy a következő évben is így kell tenni. Aki akarja, egy év múlva a tényleges kiadásokat fogja feltüntetni. Amelyik évben többet ruház be valaki, megéri a tényleges kiadásokat megadni, amikor pedig csak minimális befektetésre van lehetőség, érdemesebb az átalánykiadásokat választani. Ugyanakkor az utóbbival csak az élhet, aki egyáltalán nem, vagy csak az adózási időszak egy bizonyos részében fizet áfát.

Elektronikus kommunikáció 3 lépésben Fél éve, 2018. július 1-jétől az összes vállalkozó számára kötelezővé tették az elektronikus kapcsolattartást az adóhivatallal. Az adóbevallást is csak online lehet benyújtani, és aki mostanáig még nem intézte el az e-kommunikációt, sürgősen meg kell tennie. 3 lépcsős ügyintézésről van szó: regisztráció – a regisztráció igazolása – autorizáció. 1. A regisztráció A központi adóhivatal portálján (https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-index) kell elvégezni. Háromféleképpen regisztrálhatjuk magunkat: - eID, azaz elektronikus csippel ellátott személyi igazolvány segítségével – ehhez nemcsak a csipet kell aktiválni a rendőrségen, hanem BOK kódot is kell intézni - KEP, azaz minősített elektronikus aláírás (kvalifikovaný elektronický podpis) segítségével – a regisztráció után a saját KEP-ével írja magát alá - regisztrációs nyomtatvány segítségével (https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-na-portal) 2. A regisztráció igazolása: - eID – miután kitöltjük a szükséges adatokat és elküldjük, érkezik egy aktivációs linket tartalmazó e-mail, melyre rá kell klikkelni, és ezzel megerősítjük, igazoljuk a regisztrációt. Miután az adóhivatal feldolgozza az adatokat, küldenek egy második aktivációs e-mailt, amely tartalmazza majd a szükséges egyedi azonosítót (identifikátor). - KEP – a saját elektronikus aláírását kell használnia. Miután kitölti az adatokat és elküldi, kap egy aktivációs linket tartalmazó e-mailt, melyre rá kell kattintani, és ezzel megerősíti a regisztrációt. Miután az adóhivatal feldolgozza az adatokat, küldenek egy második aktivációs e-mailt, mely tartalmazza majd az egyedi azonosítót. - Regisztrációs nyomtatvány – ki kell tölteni az adatokat, majd elküldi, és az adóhivataltól kap egy e-mailt, mely tartalmazza az aktivációs linket. Erre rá kell klikkelni, majd kap egy notifikációs e-mailt, melyet ki kell nyomtatni, és személyesen be kell vinni az adóhivatalba, ahol a regisztrációt a hivatalnok befejezi. 3. Autorizáció: Aki eID-t vagy KEP-et használ a regisztráció során, az otthonról, a számítógépe mellől autorizálhatja magát. Akinek nincs elektronikus csippel ellátott igazolványa vagy elektronikus aláírása, esetleg valamilyen oknál fogva nem akarja használni, személyesen kell felkeresnie az adóhivatalt, ahol az illetékes hivatalnok befejezi az autorizációt. A következő dokumentumokra van szükség: a kinyomtatott notifikációs e-mail, két példányban megállapodás az elektronikus kézbesítésről (hitelesített aláírással, vagy az adóhivatalban a hivatalnok előtt kell aláírni), kitöltött nyilvántartási lap (természetes személy esetében), vállalkozói engedély (egyéni vállalkozó esetében), kivonat a cégjegyzékből (jogi személy esetén), hitelesített felhatalmazás (ha valaki más helyett intézkedik). Az autorizáció befejezése után kap egy azonosítót, mely segítségével bejelentkezik a központi adóhivatal portálján (https://pfsiam.financnasprava.sk/Iam.Web?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona).

SK NACE

A B típusú adóbevallás 3. sorában SK NACE kódot kell megadni. Ezt csak az tölti ki, akinek vállalkozásból vagy más önálló kereső tevékenységből van bevétele. A 3. sorba a statisztikai hivatal 306/2007-es számú rendelete szerint kell feltüntetni az SK NACE kódot, mely az ún. OKEČ kódot helyettesíti. Az SK NACE kódok megtalálhatóak a www.statistics.sk internetes oldalon. A „fő tevékenység“ megnevezésű ablakba pedig azt a tevékenységet kell írni, mely révén a vállalkozó a legnagyobb bevételre tett szert.

Adómentes minimum

Az adómentes minimum azt az alap összeget jelenti, melyet mindenki leszámíthat a jövedelméből, adózni csak a maradékból kell. Idén ez 3830,02 euró. Ezen kívül az adóalap a jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott tételekkel csökkenthető. A vállalkozók és mindazok, akik B típusú nyomtatványt töltenek ki, a meghatározott feltételek teljesítése mellett ugyancsak érvényesíthetik a házastársuk utáni adómentes tételt, valamint a gyermekek után és a jelzáloghitel kamataira járó adóbónuszt is. A nyugdíjbiztosítási rendszer 3. pillérébe átutalt tételekkel (maximum 180 euróval) ugyancsak csökkenthető az adóalap, illetve a gyógyfürdői kezelés költségeit (legfeljebb 50 eurót) is le lehet írni az adóalapból.

Határidő

Az adóbevallásokat már január 1-jétől le lehetett adni a lakhely szerint illetékes adóhatóságnál, sokan azonban ezt az utolsó pillanatra hagyják. A határidő március 31., illetve mivel idén ez a dátum vasárnapra esik, a következő munkanapon, hétfőn, április 1-jén is el lehet juttatni az adóhivatalba. Aki már most tudja, hogy eddig a határidőig nem képes kitölteni a nyomtatványokat, 3 vagy 6 hónap halasztást intézhet. (sza)