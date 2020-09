A rászorulók ösztöndíjat igényelhetnek

Alapiskolába általában mindenki a lakhelyéhez közel jár, de nem biztos, hogy a középiskola is a lakóhelyünkön van. Annak is kicsi a valószínűsége, hogy a kiválasztott főiskola vagy egyetem legfeljebb félórányi buszozásra legyen. Így könnyen előfordulhat, hogy már a középiskolások közül is többen kollégiumban laknak, az egyetemisták körében pedig sokaknak albérletet kell fizetniük. Vagyis havonta szükség van buszbérletre, ebédjegyekre, szállásra, segédeszközökre, könyvekre – ez mind pénzbe kerül, a diákéletről nem is beszélve. A szegényebb családok számára kihívást, sőt stresszt jelenthet, hogy a szűkös családi kasszából hogyan gazdálkodják ki a gyerekek tanulmányi költségeit.

Állami támogatás

Az állam igyekszik kompenzálni a szociális helyzetből fakadó hátrányos helyzetet úgy, hogy a rászoruló középiskolásoknak és egyetemistáknak ösztöndíjat nyújt. Ezt abban az oktatási intézményben kell elintézni, amelyet az adott diák látogat. A kiindulópont mindig a kérelmező és családjának a szociális helyzete és annak a megítélése, ki minősül rászorulónak. Ezt különböző igazolásokkal, iratokkal kell alátámasztani.

Középiskolások

Csak azok a középiskolák folyósíthatnak szociális ösztöndíjat, amelyek erről szerződést kötöttek az Oktatási Információs és Prognosztikai Intézettel (ÚIPŠ). Első lépésként az iskola igazgatóságán meg kell érdeklődni, szerződtek-e az említett intézménnyel, és lehet-e az adott iskolában ösztöndíjat igényelni. Az állami támogatást az oktatási törvény 149. cikke alapján hagyhatják jóvá a gimnázium, a szakközépiskolák, a speciális középiskolák, a szakmunkásképzők, a lányiskolák és a felépítményi iskolák tanulóinak. Az utóbbiak esetében feltétel, hogy a tanulmányaikat nappali tagozaton végezzék.

A konkrét összeg a létminimum időszerű összegétől, valamint az előző félév tanulmányi előmenetelétől függ. Vagyis a rossz szociális helyzetben levő családból származó diák csak akkor részesülhet ösztöndíjban, ha a tanulmányi átlaga az előző félévben nem volt rosszabb 3,5-nél. Ebbe a nem kötelező tantárgyakért kapott osztályzatokat nem számítják be. Megtagadják az ösztöndíjat attól, akit feltételesen kizártak az iskolából – még akkor is, ha egyébként teljesíti a támogatás feltételeit. Az igazgató leállíthatja a már jóváhagyott ösztöndíj folyósítását, ha a diák súlyosan megsérti az adott intézmény belső házirendjét, jelentős mértékben romlott az átlaga, nem jár rendesen iskolába.

Hasznos információk: Összefoglaltuk a középiskolai szociális ösztöndíjjal kapcsolatos legfontosabb információkat. 1. A támogatást abban az iskolában kell igényelni, amelyikbe a gyerek jár, a nyomtatványt az intézmény igazgatóságán lehet beszerezni, kitöltve ugyanott kell leadni. 2. Igazolni kell a család rossz szociális helyzetét. Szükség van egy, a munkaügyi hivatal által kiállított igazolásra arról, hogy a család részesül az anyagi szükséghelyzetben levőknek járó segélyben. Ha nem kapnak segélyt, akkor csatolni kell valamilyen dokumentumot a család előző évi bevételéről. Kell egy igazolás az ugyanabban a háztartásban közösen elbírált személyek számáról is. Eredeti iratokat és az iskola igazgatója által hitelesített másolatokat egyaránt elfogadnak. A nyomtatványon ne felejtsék el kitölteni a „Kérvényező kötelezettsége és a tiszteletbeli nyilatkozat” részt – gyakori hiba, hogy ezt sokan üresen hagyják. Tudatosítani kell azt is, hogy az ösztöndíjért folyamodó tanuló kötelezi magát, hogy ha a családjában olyan változás áll be, ami befolyásolhatja az ösztöndíj folyósítását – például valamelyik szülő munkát talál, vagy emelik a fizetését –, arról az iskolát haladéktalanul tájékoztatni kell. A jogtalanul folyósított ösztöndíjat utólag vissza kell fizetni. 3. A szociális ösztöndíjat az egész tanév folyamán bármikor lehet kérni. Annak a hónapnak az első napjától hagyják jóvá, amelyikben az igényt benyújtották. A féléves bizonyítvány alapján a jogosultságot felülbírálják. 4. Az ösztöndíjat havonta fizetik ki, általában a hónap 20. és 30. napja között, a pontos dátumot minden iskola maga határozza meg. A pénzt a diák személyesen veszi át, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok alsó tagozatosai esetében, vagy ha fennáll a veszély, hogy valaki azonnal elszórná a pénzt, az összeget valamelyik szülőnek adják oda. Postai úton is elküldhetik, ám ez esetben leszámítják belőle a postaköltséget.

Egyetemisták

A főiskolákon igényelhető szociális ösztöndíjat az állam fizeti, és Szlovákia csak azoknak nyújt ilyen segítséget, akik szlovákiai székhelyű intézményben tanulnak nappali tagozaton, és az állandó lakhelyük is itt van. Szlovákiából sokan jelentkeznek csehországi és magyarországi egyetemekre, de más uniós főiskolán is lehet tanulni. Mindig az adott ország oktatási minisztériumától vagy a konkrét oktatási intézménytől kell érdeklődni, hogy ott folyósítanak-e valamilyen anyagi támogatást a diákoknak. Szlovákiában a szociális ösztöndíj feltételeit az oktatási minisztérium határozza meg, és minden főiskolán egyformák. A legfontosabb szempont az igénylő családjának az anyagi helyzete és az, hogy az iskola milyen messze van a lakhelytől, mert ha túl messze van, akkor magasabb útiköltséggel kell számolni, esetenként kollégiumot vagy albérletet kell biztosítani, ami pénzbe kerül. A legalacsonyabb jóváhagyható összeg 10 euró, a felső határ 300 euró.

Szociális helyzet

Rossz szociális helyzetben van az a tanuló, aki olyan családban él, amely anyagi szükséghelyzetben van, és a szociális ügyi hivataltól e címen segélyt kap. Előfordulhat, hogy a család hivatalosan nincs anyagi szükséghelyzetben, de előző évi összbevételének a tizenkettede nem lépte túl a létminimum összegét – ilyen esetben is jóváhagyhatják az ösztöndíjat. A létminimumot mindig július 1-jei dátummal szokták felülbírálni. Jelenleg a létminimum összege egy felnőtt személy esetében 214,83 euró, egy további közösen elbírált felnőtt esetében 149,87 euró, egy eltartott gyermek esetében pedig 98,08 euró.

Motivációs ösztöndíj

A közép- és főiskolák egyaránt nyújthatnak motivációs ösztöndíjat. Rendszerint ezzel szokták jutalmazni a kiváló tanulmányi eredményeket elért diákokat. A támogatást nem lehet megpályázni, az egyetemek maguk választják ki a címzetteket, és a diákok legfeljebb 10%-a részesülhet benne. Az ösztöndíj konkrét összegéről az adott intézmény dönthet.

A középiskolás motivációs ösztöndíj legfeljebb a létminimum 65%a lehet, miközben figyelembe veszik az előmenetelt, valamint hogy az illető rendszeresen jár-e iskolába. Néhány középiskolás a produktív munkáért járó jutalomban is részesülhet – rendszerint ez a duális képzésben résztvevőkre vonatkozik. Ezt a támogatást az a természetes vagy jogi személy folyósíthatja, akinél a diák a tanulmányai befejezése után dolgozni szeretne.

Az ösztöndíjak havi összegei A középiskolai szociális ösztöndíj havi összege: Jó tanuló (1,0–2,5 közötti átlag)– 49,04 euró Közepes tanuló (2,0–2,5 közötti átlag)– 34,33 euró Gyengébb tanuló (2,5–3,5 közötti átlag)– 24,52 euró A főiskolai szociális ösztöndíj havi összege: 10–235 euró – az iskola a diák lakhelyétől legfeljebb 30 km-re van 235–300 euró – az iskola a diák lakhelyétől 30 km-nél távolabb van

(sza)