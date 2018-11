Hajóval Somorjáról Pozsonyba

A Duna menti települések polgármesterei lelkesen támogatják az ötletet. A minisztérium is évek óta dédelgeti a projektet, de a megvalósítása eddig mindig akadályokba ütközött. Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter az európai alap felhasználásában látja a megoldást. Ezt ugyanis Szlovákia minimálisan használja ki a hajózási közlekedés fejlesztésére. Karolína Ducká, a közlekedésügyi minisztérium szóvivője azt nyilatkozta lapunknak, néhány éve téma már a Pozsony környéki települések hajózási útvonal általi összekötése a fővárossal. A közlekedésügyi minisztérium ezért úgy döntött, ezt a lehetőséget is a kiemelt projektek közé iktatja. Felhívást írt ki Rendszeres Duna menti személyszállítás – Dunabusz – projektelőzetes címmel. A projekt új kikötők építését tervezi a Somorja–Pozsony–Dévény szakaszon. A cél a déli irányból érkező és a főváros felé irányuló, kritikusan túlterhelt vasúti és közúti forgalom tehermentesítése. Érsek Árpád miniszter ezt a fajta közlekedési módot a környezetvédelem szempontjából is elfogadható megoldásnak tartja – nyilatkozta a szóvivő.