Szedd össze a kutyagumit, boldog leszel!

„Ha összeszedi kutyája ürülékét, önre talál az igaz szerelem! Talán már ma!” – így bíztat a Galántai úton lakók által kihelyezett felirat. Első hallásra talán fura a két dolog összeboronálása, de a folytatás mindent megmagyaráz: „Én összeszedtem az Ön kutyájáét és boldog házaságban élek, pedig nem nézek ki túl jól.”

A felirat a Galántai úton látható, de sok helyre ki kellene tenni - Facebook-fotó

Minderről Adrien írt posztot és tette közzé a képet Facebook-oldalán. A hozzászólók pedig kivesézték a témát.

Márti: Végre valaki szóvá tette!

Gabriella: Ha sétáltok végig a Gyáev uszodától kifelé a töltésen, ott is méterenként minimum 10 db. De bármelyik töltésre igaz. De mondjuk tizenx km-en keresztül sincs sehol egyetlen szemét- vagy kutyapiszok gyűjtő kihelyezve. Így nem fogják sajnos órákon keresztül a zsebükben vinni az emberek. Az, ami tuti biztos!

Adrien: A képviselőnek jelez, aki azért a területért felelős, hogy helyezzenek ki szemeteseket.

Eszti: Mondjuk azért ez a zacskózott kaki is elég kétélű dolog. A töltésen otthagyja a kakit, jön egy-két eső, lebomlik. A töltésen összeszedi zacskóba, kidobja a kukába a kommunális hulladékkal, a nejlon zacskó nem bomlik le túl gyorsan. Melyik rosszat választod? Az esélyt, hogy valaki belelép, vagy azt, hogy terheled a bolygót?

Sok kutyánk van, én is összeszedem, de mondjuk erdőben vagy réten nem. A vadállat se szedi össze. A belváros teljesen más tészta, ott természetesen legyen felszedve, de mondjuk illene külön kakis kukákat is telepítenie a városoknak. Plusz amit írsz. Kilométereken keresztül cipelni mindig a kakit azért nem túl kellemes dolog.

Gabriella: Ez így igaz. Egyértelmű, erdő, rét: senki nem szedi össze. De legalább menne lejjebb a töltésről, ha már kutyát sétáltat, és ne a betonozott út mellé kakiltatná a kutyáját.

Albert Gida: Teljesen egye értek én is! Jedlik Ányos u., rendszeresen előfordul az ilyen.

Zsuzsanna: Nekem is van kutyám. Kedves kutyatulajdonosok! A kutyánkhoz az ürüléke is hozzá tartozik

Edina: Milyen érdekes, minden szilveszterkor mekkora balhé van a petárdák miatt. Akkor ilyen lelkesen kellene szedni a kutyaszart is. Már akire vonatkozik.

Éva: Pedig olyan szép, mikor előveszik a kis tasijukat, ide-oda pofozzák a sz...-t, csak maszatolják, aztán a következő szerencsés, aki belerongyol, behozza hozzád az üzletbe, te meg takarítod össze. Úgyhogy ehhez a „menetfelszereléshez” még egy flakon vizet se ártana hordaniuk, amivel leöntik a követ. Azért végre már valaki más is észreveszi, mert egyébként ez van nap mint nap, reggel, délben, este.

Ildi: Egy park mellett lakom, tegnap a kapu mellett 50 cm-re volt 2 csomag. Nem értem az ilyen kutyatulajdonosokat. Kiteszem ezt a szöveget a kapura, hátha segít!

Luca: Nem ezért van a közterület-felügyelet? Vagy a városrendészet? Teljesen kizárt, hogy ne lehetne reggelente rajtakapni tömegével belvárosi kutyásokat „akció” közben.

Adrien: De bizony, a Városrendészet is igyekszik mindent megtenni, de sajnos nem mindig van mód arra, hogy éppen akkor és ott járőrözzenek. Volt már példa, hogy rajtakapták, felszólították stb. Itt az emberek agyát kéne rendbe rakni, mert ez alapnak kéne, hogy legyen: nem szemetelünk, nem dobunk el csikket stb. Mindenki mellé sajnos nincs mód őrt állítani.

Luca: Persze, nyilván, csak tudom, hogy sok ostoba ember tényleg csak abból ért, ha megbírságolják szabálysértésért. Talán ha ez rendszeres lenne, híre menne, hogy nem éri meg az út szélére sz*ratni a kutyát és otthagyni a produktumot.

Ádám: Hmmmm. Nälunk nincs ilyen. Vannak kutyakakis kukák Mindenki összeszedi. A mentalitáson kellene változtatni, nem a szabályokon! Egy 6,3 milliós városban élek, és sehol nincs kutyaszar, hundekot.

Ez lehet a megoldáshoz vezető fontos lépés, szerencsére Győrben is egyre több helyen látni hasonló gyűjtőt - Fotó: PxHere