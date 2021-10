Révais diák volt a most elhunyt Oszter Sándor

A győri Rávai Miklós Gimnázium is tisztelettel és szeretettel emlékezik a hétvégén elhunyt színművészre, Oszter Sándorra, a színész ugyanis ezeket az ódon győri folyosókat koptatta és reggelente ő is megfogta a kapu bagoly formájú kilincsét. A jubileumi találkozókra mindig szívesen jött – emlékezett vissza a Győri Új Szó kérdésére Horváth Péter igazgató.

Szívinfarktusban elhunyt pénteken a Kossuth-díjas színművész, a 73 éves Oszter Sándor – halálhírét szombaton jelentettek be. A Győrben született színészről elmondhatjuk, hogy a nézők tömegei előtt ő ugyanúgy híressé tette ő a móriczi Rózsa Sándor alakját, ahogy Rózsa Sándor őt – ezzel vált ismertté és az alakja összefonódott a hőssel.

Büszkék is voltak rá Győrben sokan, hiszen a Révai Miklós Gimnáziumba járt és 1967-ben érettségizett. A gimnazista időket a cikk szerzőjének korábban a színész így idézte fel: „Az osztályfőnököm, Gémesi Gabriella anyaoroszlán volt, aki a renitenseket kifelé megvédte” – mesélte a Kisalföld 2013. április 8-i számában. „Tenk Béla történelmet tanított, s neki köszönhetően abban az időben is megérthettük azt, hogy itt valami nincs rendben, s hogy mi a nemzettudat. Aztán ott volt Ládi Károly, akitől megtanultuk, hogy az irodalom a mindennapi életünk szerves része” – mondta, s felidézte azt is, hogy két vizsgabiztos ezredes előtt orosz versek szavalásával vészelte át az orosz érettségit.

„Mesélték róla a volt tanárai, hogy igen jó volt a humán tárgyakból, a reáltárgyakból kevésbé bizonyult erősnek – mondja a Győri Új Szónak Horváth Péter, a gimnázium igazgatója. A színész egyébként valóban rajongott a történelemért, az irodalomért és a képzőművészetért, s egy pályázatával felvételt nyert a bölcsészkarra. Mégis inkább színésznek ment és 1971-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát.

„Az osztálytalálkozóikon én nem voltam ott, de a jubileumi iskolai ünnepségekre mindig szívesen jött Oszter Sándor a feleségével. Itt volt nyolvannyolcban a kétszázadik, és kétezertizenháromban a kétszázhuszonötödik évfordulónkon. Az utóbbin József Attila verset szavalt – idézi fel Horváth Péter a Dunánál című vers előadását az ünnepségről szólva, amelyen egyébként többek között Áder János államfő is jelen volt öregdiákként. S fellépett Polyák Lilla színművész, beszélt Dudits Dénes az MTA alelnöke, s többek között Nagy Andor országgyűlési képviselő – akik valamennyien a Révai padját koptatták.