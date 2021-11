Megverte édesanyját, láncfűrésszel fenyegetőzött

A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint a 25 éves férfi egy Csorna melletti településen élt édesanyjával. Idén tavasszal lerészegedve jött haza, döngette a kaput, s a zajra kileső 56 éves édesanyjának kétszer az arcába öklözött. A szerencsétlen nő súlyosan megsérült.

A támadás után a szomszédjához menekült, aki hívta is a rendőrséget. Közben az erőszakos fiú beszaladt a házukba egy láncfűrészért, bekapcsolta és azzal fenyegetőzött, hogy szétvágja vele édesanyját, és a szomszédot is kinyírja. A fűrészt a kerítésen keresztül be is emelte a szomszédhoz, miközben a gázkart húzta.

Utána letette, és a kerítésen keresztül bemászott a szomszédhoz, aki azonban kizavarta. A korábban már büntetett vádlott ellen az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság, könnyű testi sértés, magánlaksértés és minősített zaklatás miatt emelt vádat. Vele szemben négy és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható - közölte a megyei főügyészség. A nyomozás során a Csornai Rendőrkapitányság rendőrei jártak el.