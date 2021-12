Már nem csak aludni járnak ide, papíron is Rajkán laknak

Rajka és környéke | Magyarországon belül Rajkán nőtt legnagyobb arányban, 60 százalékkal tavaly a bejelentett lakosok száma. Persze csak papíron, hisz eddig is itt éltek: Pozsony közelsége és az olcsóbb telkek miatt régóta kedveltek a Szlovákiából érkezőknek a határszéli szigetközi települések, de most a covid miatt határlezárások és szigorítások rákényszerítették őket a bejelentkezésre – főként Rajkán, de kimutathatóan Hegyeshalomban, Levélen, Dunakilitin és Bezenyén is.