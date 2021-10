VIDEÓ: Fékezés nélkül rohant a kocsisorba Lébénynél

A Magyar Közút számára az elmúlt időszak egyik legmegdöbbentőbb eseménye szombaton történt. A felvételeken az látható, hogy az M1-es autópálya 142-es kilométerszelvényének környékén, Lébény térségében korlátozásokkal járó aszfaltozási munkák miatt megtorpant a kocsisor. A közlekedők döntő többsége a kihelyezett előjelzéseket figyelembe véve szépen lassított és szinte mindenki vészvillogót használt a sor végén, hogy figyelmeztesse a mögötte haladókat a forgalmi helyzetre. A belső sávban ekkor feltűnt egy fehér terepjáró, aki szintén lassított és vészvillogót használt, a mögötte lévő román rendszámú piros kombi viszont egyáltalán nem fékezett. A helyzetet gyorsan felismerve a terepjáró még el tudott „menekülni” a külső sávba, a kombi viszont nagy erővel és sebességgel a várakozó járművekbe csapódott. Összesen 3 autót tört össze, ráadásul akkora volt a becsapódás ereje, hogy az az autó, amelyiknek először nekiütközött, a feje tetejére állt. A baleset után többen is azonnal a szerencsétlenül járt autósok segítségére siettek, a lábára állították a felborult járművet, amely szinte felismerhetetlenségig összetört és segítettek a sérülteknek kijutni a járműveikből. Ugyanakkor a fehér autó utasa súlyos sérüléseket szenvedett, őt a Katasztrófavédelem munkatársainak kellett kiszabadítania.



A Magyar Közút a hasonló esetek elkerülése végett arra kéri a járművezetőket, hogy minden esetben az útra, a forgalomra koncentráljanak vezetés közben. A torlódásokra, munkavégzésre pedig számos módon, ahogy itt is táblákkal, előjelző autókkal, a gyorsforgalmi utak felett található digitális kijelzőkkel is felhívják a közlekedők figyelmét, melyeket érdemes komolyan venni. De a közösségi autós applikációk is előre jelzik az ilyen eseményeket, így érdemes azokat is használni vagy még utazás előtt tájékozódni a www.utinform.hu oldalon.