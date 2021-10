Egyedül volt a nyolcadikos lány, amikor lángolt a lakásuk

A Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelem hétfő reggel adta hírül: „Tűz keletkezett Győrben egy nyolcadik emeleti lakásban, a Kovács Margit utcában. A győri hivatásos tűzoltók a nagy füst miatt légzőkészülékben hatoltak be a lakásba, majd egy vízsugárral megkezdték a lángok oltását. A helyszínre riasztották a lébényi és a pannonhalmi hivatásos tűzoltókat is. Összesen tizenöt embert menekítettek ki az épületből, mentők is érkeztek.”

A délelőtti órákban még vizsgálták a tűz okát, a tízemeletest szellőztették, a lakók a történtekről beszéltek. A kilencediken él Horváth Sándor, a Győri Új Szónak ezt mesélte: „Valami füstöt éreztem, de ekkor még azt gondoltam, a szellőzővel lehet gond. Aztán kopogtattak, egy tűzoltó állt az ajtóban, s közölte, hogy azonnal el kell hagynom a lakást. A hetedikig jött velem, onnantól egy hölgy kísért le a földszintre. Akkor már alig lehetett látni a füsttől. Úgy tudom, az alattunk lakó családból csak a nyolcadikos kislány volt otthon, amikor a tűz keletkezett. Iskolába készült volna. A szomszédjukhoz szaladt át segítséget kérni, szerencsére nagyobb baja nem lett, bár a mentők bevitték a kórházba, a füst miatt megfigyelésre.”

Panelház gyulladt ki Győrben. (Fotó: Sudár Ágnes)

A mozaikok összeállnak, ahhoz a szomszédhoz kopogtatott be a kislány, aki a Győri Új Szónak nyilatkozva elmondta, hogy a fia megpróbált segíteni, de a menekülésen kívül ekkor már más lehetőségük nem volt. „A kutyát vittem volna le épp sétálni, így fel voltam öltözve, de egy ilyet borzasztó átélni” – tette hozzá. Hogy mi lehetett a tűz oka, „fogalmunk sincs”.

Győrben a nyáron volt hasonló tűz egy panelben, az sajnos tragédiával végződött. Ott egy ötödik emeleti lakás gyulladt ki, a benne tartózkodó férfit viszont nem tudták kimenekíteni; több lakót a házból kórházba is kellett vinni.

Horváth Sándor: Tűzoltó állt az ajtóban, közölte, azonnal el kell hagynom a lakást.” (Fotó: Sudár Ágnes)