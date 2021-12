Áttörés lehet a rákgyógyításban Magyarországon és Szlovákiában is? A gyógyszergyártók szerint igen

Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója elmondta: az innovatív gyógyszerek fejlődésének köszönhetően a rákos megbetegedések 5 évnél hosszabb túlélési aránya 15 év alatt 41 százalékkal nőtt világszerte.

A számok egyértelműen azt mutatják, hogy az új terápiák egyre hatékonyabbak, ezért is fontos, hogy ezekhez a betegek is minél gyorsabban hozzájuthassanak. Egy súlyos betegség esetén minden nap számít, ezért lenne fontos az innovatív terápiák társadalombiztosítási befogadásának felgyorsítása, és a jelenlegi túlbürokratizált rendszer egyszerűsítése. Ezen a téren a pandémia okozta helyzet minden országban komoly erőfeszítéseket igényelt, azonban a magyarországi folyamatokat különösen lelassította.

A génterápiák, sejt- és szövetterápiák, valamint a biotechnológia egyéb lehetőségei a következő években is újabb forradalmi változásokat hoznak a betegségek gyógyításában, és leginkább a daganatos, a ritka, valamint a mentális betegségek esetén számíthatunk áttörésre – derül ki a kutatásából.

Az gyógyszeripari körképben megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy a vakcinák jelentős fejlődésére is számítanak a válaszadók, ami előrevetíti azt is, hogy a jövőben könnyebben, hatékonyabban kezelhetők lesznek a koronavírushoz hasonló járványok.

Leginkább óvatosak az emésztőszervi betegségekkel kapcsolatban voltak a megkérdezettek, közülük is elsősorban a csehországi vállalatvezetők, tehát az eredmények alapján összességében ezen a területen nem várnak feltétlenül komoly fejlődést a következő években. A régiós összehasonlításból az is kiderült, hogy a magyar innovatív gyógyszervállalatok vezetői az átlagnál valamivel optimistábbak a legtöbb betegségcsoport terápiájának fejlődésével kapcsolatban.

A régiós kutatás azt is vizsgálta, hogy melyik üzleti területek lesznek fontosak a következő 5 évben az innovatív gyógyszeriparban. A magyarországi válaszadók a távdiagnosztikáról gondolják ezt, a szlovákiai válaszadók a többiekkel összehasonlítva az e-egészségügyi megoldásokat emelték ki határozottabban, míg a lengyelországiak a másoknál is hangsúlyozott kutatás-fejlesztést, valamint új típusú terápiák mellett a gyógyszergyártást értékelték magasabb fontosságúra a jövőben.

Az elmúlt években a betegek informálásával lehetőség nyílik arra, hogy terápiájukat az orvosokkal együtt, annak tanácsának megfogadásával válasszák ki, és a gyógyszerfejlesztés folyamatában is egyre nagyobb szerep jut a betegek és orvosok visszajelzésének. Ehhez nyilván az is kell, hogy a betegek képviselőit bevonják a gyógyszertámogatási döntésekbe is. A körkép eredményei itt azonban nem kecsegtetők: a visegrádi régióban a megkérdezett vállalatvezetők nem gondolják, hogy a betegek képviselői érdemben részt vesznek az egészségügyi és gyógyszertámogatási döntésekben. A magyarországi válaszadók az átlagnál is kevésbé értettek egyet ezzel az állítással, tehát itt bőven van még tennivaló ebben a kérdésben. Az együttműködéssel kapcsolatban még a csehországi megkérdezettek adták a legmagasabb pontszámot, ugyanakkor értékelésük még így is a negatív tartományban maradt.

Miközben nem értékelik pozitívan a helyzetet, a válaszadók támogatják, hogy a betegek nagyobb beleszólást kapjanak az új terápiákhoz történő hozzáféréshez kapcsolódó döntések meghozatalába. Régiós összehasonlításban a betegek nagyobb beleszólását e döntések meghozatalába a lengyelországi válaszadók támogatják leginkább, a szlovákiaiak pedig a legkevésbé – ugyanakkor még esetükben is az egyetértés felé billent el a válasz. (Forrás: Weborvos)