A torta ölte meg a hétéves kisfiút – Ön tudja, hogy allergiás-e valaki a környezetéből? (GALÉRIA)

Vélhetően mogyoróallergia vezetett a tragédiához, amely egy benzinkútnál következett be. Sajtóhírek szerint a kisfiú a benzinkút közelében lévő iskolába járt, itt lett rosszul, miután az osztálytársa születésnapi ünnepségén ő is evett abból a tortából, amely mogyorót is tartalmazott. A kisfiú megette a maga tortaszeletét, azonnal rosszul lett, hányt, az iskola hívta a szülőket. Ők autóba ültek és besiettek a gyermekükért. Értesülések szerint a fiút az édesanyja ölben hozta ki az iskolából, majd az autóba tette. Ott azonban már olyan rosszul volt, hogy a benzinkútnál mentőt kellett hívni, két óráig küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni.

