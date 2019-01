Nem számíthatunk rövidebb munkaidőre

„Számunkra jelenleg elképzelhetetlen, hogy a munkaidő csökkentéséről tárgyaljunk, mivel az egyik legnagyobb problémánk épp a munkaerő hiánya” – nyilatkozta Róbert Verbich, az Ipari Munkáltatók Szövetségének (APZ) az alelnöke. Szerinte az olyan ágazatokban, mint az autóipar, a gépipar, az építőipar, a kohászat vagy az elektrotechnika 2020-ig 45 ezer állást kellene betölteni. „Ha csökkentenénk a munkaidőt, még több dolgozóra lenne szükségünk, miközben már most is sok cégnek kell lemondania a megrendeléseket, mert nem talál elegendő új alkalmazottat” – tette hozzá Verbich. Az APZ véleményét osztja a többi munkáltatói szervezet is. Nem csak az iparban vannak ugyanis gondok, hiszen a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) legutóbbi jelentése szerint a szabad álláshelyek száma meghaladja a 80 ezret, amit a cégek már képtelenek betölteni hazai munkaerővel. (TASR)