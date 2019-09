Egyre több szlovák bank növeli a díjszabását

A jegybank legfrissebb adatai szerint a szlovákiai bankszektor kamatokból származó idei nettó bevételei július végére elérték az 1 milliárd eurót, az előző év azonos időszakához képest azonban csaknem 17 millió euróval csökkentek. A kamatokból származó bevételek csökkenését a pénzintézetek máshol kénytelenek pótolni, és erre a legegyszerűbb módszer a banki szolgáltatások árának a növelése. A szlovákiai pénzintézeteket tömörítő Szlovák Bankszövetség (SBA) is elismerte:

az elmúlt időszakban többek között a banki díjakból befolyt összegnek köszönhetően sikerült növelni az ágazat nyereségét.

A jegybank e héten közzétett jelentése szerint a bankszektor összesített profitja július végére meghaladta a 406 millió eurót, ami az elmúlt év azonos időszakához képest több mint 4 millió eurós növekedésnek számít.

A pénzügyi elemzők tavaly azzal számoltak, hogy az idei évtől már nőhetnek a kamatok, az Európai Központi Bank legutóbbi jelzéseiből azonban arra lehet következtetni, hogy a kamatemelésre egy ideig még várnunk kell. Sőt, az elkövetkező időszakban még további csökkenés sem kizárt, a jelzáloghitelek átlagos kamatszintje júliusra például már 1,29 százalékra esett vissza. Míg az elmúlt években azonban a csökkenő kamatszinttel párhuzamosan látványosan nőtt a hitelek iránti igény, a jegybank legutóbbi szigorításai miatt a növekedés már nem olyan látványos, amit a pénzintézetek is megéreznek. Emiatt egyre több banknál szakad el a cérna, ami azzal jár, hogy sorra jelentik be a banki díjak újabb növelését. A ČSOB erre már a múlt hónaptól sort kerített, és hamarosan követi őt az Általános Hitelbank (VÚB), a Prima banka és a Postabank is.

Az Általános Hitelbank ügyfelei novembertől számíthatnak a banki díjak növelésére, ezúttal is elsősorban a bankfiókban megvalósított tranzakciók ára nő majd a leglátványosabban, változnak azonban a kártyákkal kapcsolatos díjak is.

„A díjszabás módosításánál elsősorban az adott termékkel kapcsolatos kiadásinkat vettük alapul, a célunk pedig az, hogy minél több ügyfelünk vegye igénybe az elektronikus banki szolgáltatásinkat és a készpénzmentes fizetést”

– nyilatkozta Lucia Luptáková, a bank PR-menedzsere. Ha a VÚB ügyfelei a készpénzt közvetlenül a bank fiókjában szeretnék kivenni a számlájukról, jelenleg ezért 3,50 eurót számláznak, ami novembertől 4 euróra nő. Luptáková szerint ezért sokkal jobban megéri a pénzintézet bankautomatáit használni, hiszen azokból 30 centért lehet készpénzt felvenni. Nagyobb összeget kell fizetniük azoknak is, akik a pénzügyi átutalásaikat nem az interneten keresztül intézik, hanem a bankfiókban adnak rá megbízást. Míg jelenleg ez 2,20 euróba kerül, novembertől már 3-ba, miközben az internetes megbízás ingyenes.

Változik a kártyák után fizetett díj is. Míg például a Visa Inspire kártyáért eddig évente 8,30 eurós díjat számláztak, mostantól áttérnek a havi számlázásra, és a havi díj 1,20 euró lesz, vagyis évente 6,10 euróval többet kérnek majd a kártyáért. Luptáková ezt azzal magyarázza, hogy a havi számlázást az ügyfelek igényelték, emiatt azonban nőnek a költségeik, amit a díjszabásnál is figyelembe kellett venniük. Ennek a díjnak a fizetését egyébként az ügyfelek úgy kerülhetik ki, ha megrendelik a VÚB konto szolgáltatáscsomagot. Novembertől 5 centet kérnek majd azonban azoktól is, akik a VÚB bankautomatáin keresztül tájékozódnak a számlaegyenlegükről. Jelenleg ez a szolgáltatás még ingyenes. A VÚB azon ügyfelei, akik a számlaegyenlegüket egy másik bank automatáján tekintik meg, a jelenlegi 30 helyett 50 centet fizetnek majd. A pénzintézet ezzel is az internetes bankolásra próbálja meg rávenni az ügyfeleit, ott ez is ingyenes.

A Prima banka ügyfelei novembertől az eddigi 2 helyett 2,50 eurót fizetnek majd, ha a készpénzt más pénzintézet automatájából veszik fel, vagy a bankfiókban adják meg az átutalási felszólítást. Akik a készpénzt is a bankfiókon keresztül helyezik el a saját számlájukon, azok az eddigi 50 cent helyett 1 eurót fizetnek. Ha más számlájára utalnak át pénzt a bankban, vagy közvetlenül a bakfiókban vesznek ki készpénzt a számláról, ezért jelenleg 2 eurót fizetnek, novembertől azonban ez is 2,50-re nő. Drágábban veszik át majd azonban az euróérméket is.

Hasonló változásokra számíthatnak a Postabank ügyfelei is. Ha más számlájára utalnak át pénzt a bankban, ezért ők jelenleg 1,50 eurót fizetnek, novembertől azonban ez 2,50-re nő. Akik a pénzügyi átutalásaikra a bankfiókban adnak megbízást, azok a jelenlegi 2 helyett 3 eurót fizetnek majd. Jó tudni, hogy ha az otthon felgyűlt euróérméket visszük be a bankba, akkor a Postabanknál is többet fizetünk majd. Míg jelenleg a minimális díj 1 euró, novembertől ez 3 euróra nő. A VÚB, a Prima banka és a Postabank novembertől a cikkünkben említetteken kívül több más szolgáltatás díján is módosít, akik a részletes feltételekre is kíváncsiak, azok ezt az említett bankok internetes honlapjainak a banki díjakkal kapcsolatos részében tekinthetik meg. (mi, TASR)