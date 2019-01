A külföldi élelmiszer továbbra is kiszorítja az üzletekből a hazait

A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) legfrissebb, most közzétett felmérése szerint az elmúlt időszakban, ha enyhén is, de tovább nőtt a szlovákiai élelmiszerek aránya az üzletláncokban. Az SPPK tavaly novemberben a Tesco, a Lidl, a Coop Jednota, a Kaufland, a Terno, a Billa, a CBA és a Metro 54 üzletében mérte fel a hazai élelmiszerek arányát. Az eredmény: az üzletek pultjain található élelmiszernek a 40,18 százaléka származik hazai gyártótól vagy feldolgozótól. „Az eredmény továbbra sem megnyugtató, hiszen a hazai élelmiszerek arányának a növekedési üteme elenyészőnek nevezhető. Míg 2014-ben ezek aránya 38,87 százalék volt, 2017-re ez 40,11 százalékra nőtt, és még most is csak 40,18 százaléknál tartunk” – nyilatkozta Marián Šolty, az SPPK alelnöke. Csak összehasonlításképpen: a GfK piackutató társaság egy korábbi elemzése szerint 2011-ben ez az arány még elérte az 50 százalékot. „Szlovákia továbbra is azon országok közé tartozik, amelyekben a külföldi gyártók továbbra is előnyt élveznek a hazaiakkal szemben. Hosszabb távon fenntarthatatlan, hogy tíz élelmiszerből csupán négy hazai” – tette hozzá Šolty. Szerinte az SPPK is tisztában van azzal, hogy a hazai élelmiszerek aránya soha nem érheti el a 100 százalékot az üzletekben, az optimális megoldás szerintük az lenne, ha ezt a jövőben legalább 60 százalékra sikerülne feltornászni. Az egyes üzletláncok között azonban már most is látványos különbségek vannak, így olyan is akad, amely az SPPK által optimálisnak tartott 60 százalékot is meghaladja.

Akik a hazai élelmiszerek széles választékára vágynak, azoknak a COOP Jednota üzleteibe éri meg betérni, ahol a hazai élelmiszerek aránya már most eléri a 61%-ot, míg a sor végén kullogó Lidl üzleteiben ez az érték csupán 16%.

Nem csupán az üzletek, hanem az egyes termékcsoportok között is markáns különbségek vannak. A polcokon levő tojásnak például a 74%-a származik hazai termelőktől, a méznek 69, a tejnek 68 százaléka hazai. A szlovákiai zöldséget tavaly novemberben ugyanakkor nagyítóval kellett keresnünk, hiszen csupán a 21 százaléka származott hazai termelőktől. A hús esetében ez 24, a friss gyümölcs esetében pedig 26 százalék volt. „A most közzétett elemzésünk is bebizonyította, hogy a friss hazai zöldség és gyümölcs egyre inkább kiszorul az üzletláncok kínálatából” – mondta Šolty. Stanislav Voskár, a Szlovák Élelmiszeripari Szövetség (ÚPS) elnöke szerint a szlovákiai élelmiszerek elenyésző aránya megérződik a mezőgazdaság csökkenő foglalkoztatottságán és a vidéki régiók romló gazdasági helyzetén is. (mi, TASR)