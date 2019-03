Amerikai turnén, autóbalesetben halt meg a teljes zenekar

A Her's egy feltörekvő zenekar volt, de már bőven voltak rajongóik: a Spotifyon több számuknak is többmilliós a hallgatottsága, a halálhírt közlő kiadó szerint pedig az amerikai turné 19 állomásán mindenhol sikerült eladni az összes jegyet.

A balesetről nem lehet tudni több részletet.

A Her's még 2016-ban tűnt fel a What Once Was című számukkal, a stílusukkal pont beleillettek a nyolcvanas évek indie-jét a Mac Demarco-féle csillezéssel háziasító vonalba. Bemutatkozó nagylemezük, az Invitation To Her's 2018-ban jelent meg. Idén áprilisban Pozsonyban is felléptek volna. (Index)