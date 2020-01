Tévhitek az influenzáról

Ha folyik az orrunk és lázasak vagyunk, az influenza



Sokan vélik úgy, hogy a fájó torok és a taknyos orr egyértelműen influenzát jelez. Ez egyáltalán nincs így, ugyanis, hogy rossz a közérzetünk, nem azt jelenti, hogy influenzásak is lennénk.

Számos vírus okoz influenzaszerű tüneteket, azaz fájdalmakat, tüsszögést, dugulást vagy lázat. Influenzát azonban egy évtizedben csak egyszer vagy kétszer kapunk, az viszont tényleg a padlóra tud küldeni. Szerencsére azonban ez kifejezetten ritka, teljes bizonyossággal pedig csak akkor lehet kijelenteni, hogy influenza, ha laboratóriumban ellenőrizték a mintákat.



Betegebbek leszünk a védőoltástól



A vírusnak két típusa, az A és a B típusú influenzavírus fertőzi az embereket. Az A típusú vírusnak több altípusa, azoknak pedig több törzse van: ha az egyik megtámadja szervezetünket, az egy idő után kitermeli az antitesteket. Vannak olyan altípusok, amelyek évről évre változnak. És mivel egy védőoltás általában nagyjából 6 hónap alatt készül el, elég nehéz lépést tartani az összes influenzaaltípussal. Ezért van az, hogy még akkor is megfertőződhetünk, ha megkaptuk a védőoltást, de önmagában a védőoltástól nem leszünk betegek.



Nem kell minden évben védőoltást kapnunk



Vannak, akik azt hiszik, hogy akkor is védve vannak a vírustól, ha nem minden évben kapják meg a védőoltást. A fentiek tudatában azonban sejthetjük, hogy minden egyes kihagyott év fokozza a megbetegedés esélyét. Az influenza számos altípusa fertőz, és érdemes a lehető legjobb védettséget megszerezni. Persze ideális lenne, ha a tudósok létre tudnának hozni egy „univerzális” védőoltást, ami megtanítja immunrendszerünket arra, hogyan vegye fel a harcot a folyamatosan változó altípusokkal, de erre még várni kell. És amíg nem lesz ilyen szer, addig a legjobb védettséget az adja, ha minden egyes évben megkapjuk a védőoltást.



Nem terjed a vírus, ha szájmaszkot viselünk



A légúti szervek vírusai, mint például az influenzavírus is, nagyon fertőzőképesek. Már amikor tüs?szentünk, akkor is különféle méretű részecskéket engedünk a levegőbe – a legnagyobbak szinte előttünk zuhannak a föld felé, a közepes méretűek egy méternyivel messzebb haladnak, a kisebbek alkotta vírusfátyol viszont akár tíz méterre is eltávolodhat, ami azt jelenti, hogy egy óvatlan tüsszentéssel egy teljes szobát megfertőzhetünk. A szájmaszk pedig pont a nagyobb darabokat fogja csak fel.

(Forrás: Daily Mail)